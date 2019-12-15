Чоловік заблокував центр Москви: обіцяв кинутися з вершечка Кримського мосту – відео

Чоловік заявляв, що збирається скоїти самогубство. Він виліз на одну з арок Кримського мосту, що у Москві. Висота переправи становить 28,5 метрів. Росіянин забрався на висоту 5-поверхового дому.

Зістрибнути він збирався начебто через те, що йому не вистачає грошей. За інформацією телеграм-каналу Baza, чоловік на заміну того, щоб спуститися, вимагав 22 тисячі рублів. У соцмережі також оприлюднили відео з відчайдухом.

Цікаво: В окупованому Криму затонув російський підводний човен: що відомо

Врешті, через пів години вмовлянь, "альпініста" таки вдалося зняти з висоти. Врятували чоловіка "надзвичайники", вони спустили його на землю за допомогою підіймача.

Чоловік видерся на Кримський міст у Москві: відео

Після цього чоловіка доправили до відділення поліції. Його звуть Уман. Ймовірно, він має проблеми зі психікою.

Порятунок чоловіка: відео

Що це за Кримський міст?



Міст, на який видерся "самогубець", розташований у Москві. Це – висяча пішохідно-автомобільна переправа, що розташована на трасі Садового кільця та з'єднує Зубовський бульвар з вулицею Кримський Вал. Побудований міст був у 1938 році за проєктом архітектора Олександра Власова та інженера Бориса Константинова. Він перетинає Москва-ріку. Висота конструкції 28,7 метра, загальна довжина – 668 метрів.