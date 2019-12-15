14:32
15 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін підкочує до Поклонської. Маніпуляції Лукашенка
      Вєсті Кремля
      18:19, 14 грудня
      Вєсті.UA. Жир: Оновлені бійки Верховній Раді. Зрадомер Зеленського
      Вєсті.UA
      18:59, 14 грудня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      ВБИВСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ ПІДСУМКИ 2019

      Чоловік заблокував центр Москви: обіцяв кинутися з вершечка Кримського мосту – відео

      552 Читать новость на русском
      Кримський міст у Москві / warsh.livejournal.com/9

      Чоловік заявляв, що збирається скоїти самогубство. Він виліз на одну з арок Кримського мосту, що у Москві. Висота переправи становить 28,5 метрів. Росіянин забрався на висоту 5-поверхового дому.

      Зістрибнути він збирався начебто через те, що йому не вистачає грошей. За інформацією телеграм-каналу Baza, чоловік на заміну того, щоб спуститися, вимагав 22 тисячі рублів. У соцмережі також оприлюднили відео з відчайдухом.

      Цікаво: В окупованому Криму затонув російський підводний човен: що відомо

      Врешті, через пів години вмовлянь, "альпініста" таки вдалося зняти з висоти. Врятували чоловіка "надзвичайники", вони спустили його на землю за допомогою підіймача.

      Чоловік видерся на Кримський міст у Москві: відео

      Після цього чоловіка доправили до відділення поліції. Його звуть Уман. Ймовірно, він має проблеми зі психікою.

      Порятунок чоловіка: відео

      Що це за Кримський міст?

      Міст, на який видерся "самогубець", розташований у Москві. Це – висяча пішохідно-автомобільна переправа, що розташована на трасі Садового кільця та з'єднує Зубовський бульвар з вулицею Кримський Вал. Побудований міст був у 1938 році за проєктом архітектора Олександра Власова та інженера Бориса Константинова. Він перетинає Москва-ріку. Висота конструкції 28,7 метра, загальна довжина – 668 метрів.

      Усе про чай: види, корисні властивості та рецепти, які вас здивують
      сьогодні
      7422
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Росії Надзвичайні ситуації Москва Самогубство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:51 "Приватбанк" не повернуть Коломойському? Що означає нова ініціатива Кабміну
      Ярослав Голобородько 1421
      сьогодні , 08:46 Новий рік 2020: найкращі ялинки світу
      613
      сьогодні , 08:00 Сергій Вовк: скандали та гучні справи судді, який посадив під варту Антоненка й Кузьменко
      Северин Трач 2623
      14 грудня , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2166
      14 грудня , 17:15 Підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією
      Інна Жолобович 3170
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук