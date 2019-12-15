13:44
15 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: РосТВ остался без Зеленского. Путин хочет на дно
      Вєсті Кремля
      23:21, 14 декабря
      Вести.UA. Жир: Обновленные драки Верховной Рады. Зрадомер Зеленского
      Вєсті.UA
      19:01, 14 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости мира
      УБИЙСТВО ПАВЛА ШЕРЕМЕТА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ИТОГИ 2019

      Мужчина заблокировал центр Москвы: обещал броситься с верхушки Крымского моста – видео

      30 Читати новину українською
      Крымский мост в Москве / warsh.livejournal.com/9

      Мужчина заявлял, что собирается совершить самоубийство. Он взобрался на одну из арок Крымского моста в Москве. Высота переправы составляет 28,5 метров. Россиянин забрался на высоту 5-этажного дома.

      Спрыгнуть он собирался якобы из-за того, что ему не хватает денег. По информации телеграм-канала Baza, мужчина вместо того, чтобы спуститься, требовал 22 тысячи рублей. В соцсети также обнародовали видео с отчаянным.

      Интересно: В оккупированном Крыму затонула российская подводная лодка: что известно

      Наконец, через полчаса уговоров, "альпиниста" удалось снять с высоты. Спасли мужчину чрезвычайники, они спустили его на землю с помощью подъемника.

      Мужчина забрался на Крымский мост в Москве: видео

      После этого мужчину доставили в отделение полиции. Его зовут Уман. Вероятно, он имеет проблемы с психикой.

      Спасение мужчины: видео

      Что это за Крымский мост? Мост, на который вскарабкался "самоубийца", расположен в Москве. Это – висячая пешеходно-автомобильная переправа, которая расположена на трассе Садового кольца и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Построен мост был в 1938 году по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Константинова. Он пересекает Москва-реку. Высота конструкции 28,7 метра, общая длина – 668 метров.

      Все про чай: виды, полезные свойства и рецепты, которые вас удивят
      сегодня
      10467
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Самоубийство Москва Чрезвычайное происшествие Новости России
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 08:00 Сергей Вовк: скандалы и громкие дела судьи, который посадил под стражу Антоненко и Кузьменко
      Северин Трач 742
      14 декабря , 19:00 Жара, в твоей машине цинк, тело разлагается, – командир Варакин о потерях и достижениях на войне
      Повернись живим 2091
      14 декабря , 17:15 Итоги-2019: что изменилось в отношениях Украины и России
      Інна Жолобович 871
      14 декабря , 17:00 Журналістські нападки: як із ветеранів роблять монстрів
      Леонід Остальцев 301
      14 декабря , 16:00 Письмо из Луганска: "Это вам не Украина!"
      Ольга Черненко 17758
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук