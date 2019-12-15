Мужчина заблокировал центр Москвы: обещал броситься с верхушки Крымского моста – видео

Мужчина заявлял, что собирается совершить самоубийство. Он взобрался на одну из арок Крымского моста в Москве. Высота переправы составляет 28,5 метров. Россиянин забрался на высоту 5-этажного дома.

Спрыгнуть он собирался якобы из-за того, что ему не хватает денег. По информации телеграм-канала Baza, мужчина вместо того, чтобы спуститься, требовал 22 тысячи рублей. В соцсети также обнародовали видео с отчаянным.

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Наконец, через полчаса уговоров, "альпиниста" удалось снять с высоты. Спасли мужчину чрезвычайники, они спустили его на землю с помощью подъемника.

Мужчина забрался на Крымский мост в Москве: видео

После этого мужчину доставили в отделение полиции. Его зовут Уман. Вероятно, он имеет проблемы с психикой.

Спасение мужчины: видео

Что это за Крымский мост? Мост, на который вскарабкался "самоубийца", расположен в Москве. Это – висячая пешеходно-автомобильная переправа, которая расположена на трассе Садового кольца и соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Построен мост был в 1938 году по проекту архитектора Александра Власова и инженера Бориса Константинова. Он пересекает Москва-реку. Высота конструкции 28,7 метра, общая длина – 668 метров.