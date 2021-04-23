Всі ми знаємо, що наше тіло складається з води. Вода присутня практично в кожній клітині людського організму, бере участь у більшості процесів нашої життєдіяльності. Далее читайте на русском.

Например, мозг состоит из воды на 90%, легкие – на 83%, почки – 79%, сердце – 73%, мышцы – 72%, а кровь – на все 85%.

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Вода помогает организму выполнять жизненно важные функции:

Терморегуляция.

Работоспособность суставов и хрящей.

Доставка кислорода в клетки.

Вывод токсинов.

Молодость и сияние кожи.

Поддержка работы почек и печени и т.д.

Если воды в организме недостаточно, то:

Увеличивается вязкость крови.

Падает работоспособность.

Накапливается лишняя жидкость даже из еды.

Появляется целлюлит и отеки.

Идет дополнительная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и т.д.

Важно пить чистую воду / Фото Pixabay

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Помните, что нашим организмом котируется только чистая вода. Конечно, часть жидкости мы получаем из еды – у нас формируется эндогенная вода в процессе переработки пищи. Но ее не учитываем, так как процент настолько мал, что он не учитывается при планировании питьевого баланса. ВАЖНО: чай, сок, йогурт, кофе – это жидкая еда.

Сколько нужно пить воды?

Начнем с самого главного – пить чистую негазированную воду надо в течение всего дня. Пейте в любое время: после пробуждения утром, перед едой, после еды и даже во время еды.

Среднее необходимое количество воды в день – 6-8 стаканов или 1,5 литра.

Если вы пьете намного меньше, не стоит кидаться сразу добирать норму. Наращивайте объем постепенно, добавляя по 1 стакану пока не дойдете до 1,5 литра.