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      Микола Давидюк

      Чому іноземний інвестор почав відвертатись від України?

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      Коли нам чекати покращення інвестиційного клімату?
      Коли нам чекати покращення інвестиційного клімату? / 24 канал

      Великий запал, який з’явився у іноземних інвесторів після перемоги Володимира Зеленського та його політичної партії "Слуга народу", почав потроху спадати. Більшість з інвесторів поставили нашу країну "на паузу", адже виявились певні ризики, за яких бізнес не особливо бажає вкладати гроші в Україну. Яскравим доказом цих слів став Маріупольський інвестиційний форум.

      Зовнішня привабливість нової влади почала зникати через непродумані, а інколи й хижі кроки стосовно бізнесу.

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      Частина експертів почала називати владу "антипідприємницькою", коли почалися незрозумілі кроки у сторону ФОПів та середнього бізнесу та ще й у той час, коли найбільші бізнесмени-олігархи почали відчувати все більший комфорт.

      Наступне, що почало лякати іноземних інвесторів – конфлікти всередині самої монокоманди. Протистояння Коломойського і Зеленського, яке уже вийшло за кулуарні рамки і починає розвиватися у медійному просторі, протистояння чиновників, що починають протестувати у полі політиків, навіть однієї команди. Саме це змушує західного інвестора задуматися, чи дійсно він хоче вкладати кошти в українську економіку і чи буде вона рости так, як це обіцяв прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Він, нагадаю, сказав, що за 5 років наша економіка може збільшиться на 40%.

      У той самий час новини про нібито бійки між головою Офісу президента і головою Служби безпеки, які ОП намагається спростувати, підкреслюють дивний стан української влади.

      Вплив старих олігархів на нову митницю

      Також західним інвесторам незрозуміле повернення до контролю над потоками олігарха Валерія Хорошковського, який повернувся з Монако і сьогодні начебто консультує українську митницю та нещодавно обраного молодого керівника цієї структури.

      Наявність Хорошковського при такій структурі говорить про те, що реформи там не буде. Також з'являються підозри, що митниця стає просто розмінною монетою у боротьбі за медійні ресурси, а тому власне митниця – це плата за користування найбільшими телевізійними каналами, які здобувають додаткову політичну вартість. У протистоянні Зеленського з Коломойським потрібно буде щось виставляти на противагу "1+1", тому наявність олігарха при митниці, як мінімум, нівелює потуги молодих реформаторів і призводить до того, що вони просто стають іграшками в руках олігархів та їх великих ігор.

      Ще одна річ, яка відлякує інвесторів – закриття Прилуцької тютюнової фабрики, де до кінця року понад тисяча людей втратять свою роботу, а країна – третього найбільшого платника податків.

      Витискування з України іноземних інвесторів стає уже не залякуванням опозиції, а реальною практикою.

      Нівелюється весь наш позитивний імідж інвестиційного клімату і розмови про можливу реприватизацію. Зокрема, заяви про те, що найбільша українська телекомунікаційна компанія Укртелеком може бути повернута в державну власність, як мінімум, викликали великий подив у західних інвесторів, які до цього з оптимізмом дивились на нову хвилю приватизації.

      Виходить Кабмін зараз націлений не на приватизацію нових об'єктів, а на реприватизацію старих. Ця історія наводить західних інвесторів на сумнів: чи взагалі вони хочуть інвестувати в Україну і чи раптом ці об'єкти згодом не будуть перепродані?

      Важливо! Фурса: Суд і СБУ – дві головні проблеми України. Вони "щемлять" бізнес

      Криворіжсталь (Арселор) виводить гроші з України

      Ще один кейс, який демонструє негативні риси українського іміджу серед інвесторів це Криворіжсталь, яка вперше за 10 років вивела гроші з України і яка уже, згідно інсайдів, готується комунікувати в західному світі про негативний досвід ведення бізнесу в Україні. Замість того, щоб бути амбасадором України в Європі і світі, розповідаючи про прибутки, котрі мають, вони будуть розносити негативну інформацію. Криворіжсталь має багато порушень з огляду на екологічні аспекти, як і багато інших кампаній в Україні, та у нас їх не раді бачити і вони не супроводжуються, не підтримуються українським урядом, українською владою, їх влада розцінює як "дійних корів".

      Світові кампанії не хочуть заходити до нас, а тому й не приносять нам нові технології, інвестиції та нові робочі місця. Прикладом цього був форум у Маріуполі, де найбільшими інвесторами виглядали міжнародні організації по допомозі Україні та проурядові організації. Надзвичайно мала кількість бізнесу, особливо відомих західних компаній, блакитних фішок саме через це інші світові кампанії не були присутніми.

      Цей Форум більше нагадував політичну тусовку, де зібрались зробити селфі та запостити їх у Facebook, але точно не розмову про гроші та реальні інвестиції в українську економіку.

      Владі необхідно переглянути своє ставлення до інвестиційної та державної політики сточовно бізнесу і насправді стати обличчям до людей, а не до олігархів.

      Наразі як ніколи важливо почати вибудовувати процеси таким чином, щоб гроші почали закачуватись в Україну.

      Цікаво: Чому промова Зеленського в Маріуполі не вплине на інвесторів, – Фурса

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      Автор: Микола Давидюк
      Теги: Новини політики Публікації Володимир Зеленський Ігор Коломойський Інвестиції
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