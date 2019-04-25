Чому повернення Саакашвілі до України стане тестом для Зеленського

Люди повірили Володимиру Зеленському та обрали його новим президентом, бо хочуть бачити зміну облич в українському політикумі. Оскільки стара українська влада позбавила колишнього очільника Одеської ОДА Міхеїа Саакашвілі громадянства незаконно, то його повернення стане справжнім тестом для Зеленського.

Одразу після результатів екзит-полу, за якими на виборах президента переміг колишній лідер "Кварталу 95" і шоумен Володимир Зеленський, екс-очільник Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі привітав того з тріумфом. Крім того, політик анонсував своє швидке повернення, аби "допомогти Україні досвідом і порадами".

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"У мене є квиток, і я вже звернувся через юриста до СБУ зняти заборону, яку президент Петро Порошенко незаконно запровадив проти мене, щоб я зміг прилетіти і захистити себе", – наголосив він.

За словами колишньої голови Нацполіції Хатії Деканоідзе, повернення Саакашвілі до України буде тестом для майбутнього президента Зеленського.

"Чому? Тому що ми всі розуміємо, що громадянства його позбавили незаконно. І я бачила всі документи, які опублікувала Генеральна прокуратура, що нібито на нього відкрито якісь справи в Грузії, і він про це не сказав, коли він отримав громадянство України", – підкреслила вона у ефірі раді НВ.

Як переконує Деканоідзе, всі ці справи проти Саакашвілі у Грузії реально є політичними, оскільки грузинський політик і бізнесмен Бідзіна Іванішвілі не хоче, аби колишній голова Одещини та третій президент повернувся на батьківщину. Щодо України, то Саакашвілі позбавили українського громадянства, коли він опинився в опозиції до чинної на той момент влади.

Чому Саакашвілі не впускають на територію України?У липні 2017 року колишнього губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі позбавили українського громадянства. Це трапилось, коли політик перебував у Польщі. Після цього він незаконно перетнув кордон і повернувся до Українуи



​12 лютого 2018 року Саакашвілі затримали в Києві. Згодом його депортували чартерним літаком до Варшави, звідки політик нелегально прибув до України. Крім того, йому заборонили в’їзд на територію України терміном на три роки – до 13 лютого 2021 року. Саакашвілі просив Міграційну службу про надання йому статусу біженця. Однак і ДМС, і Окружний адміністративний суд Києва, і Київський апеляційний адміністративний суд відмовили йому в цьому.



Що закидали політику? У грудні 2017 року в ГПУ заявили, що Саакашвілі підозрюють у змові з олігархом часів Януковича – Курченком – з метою держперевороту. 5 січня Тбіліський міський суд визнав винним Михайла Саакашвілі у справі "про злісне перевищенні повноважень" на посаді президента Грузії та присудив три роки позбавлення волі. Якщо Саакашвілі екстрадують з України до Грузії як особу без громадянства, у Тбілісі на нього чекає арешт.

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Крім того, вона вважає, що люди повірили Зеленському, оскільки хочуть бачити нових людей серед політичної еліти.

Така тенденція є в усьому світі: люди не хочуть бачити старий істеблішмент, хочуть нові обличчя. Коли я тільки приїхала в Україну, говорила, що найбільша проблема – немає нового політичного класу. Всі люди, які тоді були президентом, прем'єр-міністром, міністрами, головами партій – вони ж всі є представниками старої еліти. Люди проголосували за нових, і я це розумію,

– додала Деканоідзе.

Відповідно до результатів виборів президента України, колишній шоумен і лідер "Кварталу 95" Володимир Зеленський зі значним відривом випередив свого опонента чинного гаранта Петра Порошенка – 73,22% проти 24,45%.



Якими є результати виборів в Україні

У своїй передвиборчій програмі колишній шоумен, зокрема, пообіцяв зробити Україну країною, де бізнес "можна відкрити за годину, отримати закордонний паспорт – за 15 хвилин, а проголосувати на виборах – за одну секунду". Також в "Україні мрії" Зеленського "лікарі та вчителі отримують реальну зарплату, а корупціонери – реальні терміни", а "бабуся отримує гідну пенсію, а не інфаркт від рахунків за комуналку".

Що ще обіцяє зробити Зеленський на посаді президента?Лідер "Кварталу 95" заявив, що йде у президенти України лише на один термін – 5 років. Обіцяє подати перший законопроект "Про народовладдя", який мав би формувати головні завдання для влади, зокрема через референдуми. Також пропонує внести законопроекти про зняття недоторканності з президента, народних депутатів, суддів, про імпічмент президента та відкликання нардепа. Він пропонує проводити вибори до парламенту та місцевих рад за відкритими списками, а за "кнопкодавство" та прогули засідань – позбавляти мандатів.



Зеленський також пропонує провести референдум щодо вступу України до НАТО, а зарплату для українських військових зробити на "рівні натівських стандартів".





Якими є обіцянки Володимира Зеленського