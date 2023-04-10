Варто зауважити, що нинішній Далай-лама, Тензін Г'яцо, є найвідомішим з нині живих буддистів у світі. Головний духовний лідер школи "Жовтого капелюха" тибетського буддизму шанується мільйонами як реінкарнація своїх 13 попередників.

Цікаво У Дніпрі підлітки влаштували цинічну фотосесію на кладовищі: за справу взялась поліція

Далай-лама перепросив за інцидент з хлопчиком

У заяві офісу Далай-лами, оприлюдненій 10 квітня, мовиться, що він "хоче перепросити хлопчика і його сім'ю, а також його численних друзів по всьому світу за біль, який могли завдати його слова". Духовний лідер шкодує про цей інцидент.

Його Святість часто дражнить людей, яких зустрічає, в невинній і грайливій формі, навіть на людях і перед камерами,

– мовиться в заяві.

Вибачення Далай-лами з'явилися після того, як відео заходу в гірському місті Дхарамсала в лютому стало вірусним в соціальних мережах. Багато користувачів розкритикували його дії.

На відео видно, як маленький хлопчик підходить до лауреата Нобелівської премії миру і запитує: "Чи можу я вас обійняти?".

87-річний духовний лідер запрошує хлопчика на сцену, показує на свою щоку і каже: "Спочатку сюди", спонукаючи хлопчика обійняти та поцілувати його.

Потім Далай-лама вказує на свої губи та каже: "Тоді я думаю, що нарешті й сюди теж". Потім він тягне хлопчика за підборіддя і цілує його в губи.

"І посмокчи мій язик", – каже він через кілька секунд, висовуючи свій язик.

Дивіться відео, як Далай-лама цілував хлопчика

Особа хлопчика невідома. Він був на заході, організованому Фондом M3M, філантропічним підрозділом індійської компанії з нерухомості M3M Group, що базується в Дхарамсалі, де Далай-лама живе в постійному вигнанні.

У відповідь на цей інцидент відома група з захисту прав дитини з Делі Haq: Center for Child Rights заявила, що засуджує "всі форми жорстокого поводження з дітьми".

"Деякі новини посилаються на тибетську культуру щодо показу язика, але це відео, безумовно, не стосується жодного культурного вираження, і навіть якщо це так, то такі культурні вираження є неприйнятними", – зауважили правозахисники.

Варто прочитати Ватикан хотів поєднати під час Хресної дороги хлопчиків з України та Росії: чим все закінчилося

Це не перший скандал за участі Далай-лами

Далай-лама перебуває в Індії з 1959 року, після невдалого тибетського повстання проти китайських окупаційних сил. Пізніше він створив уряд у вигнанні в північному індійському місті Дхарамсала, очоливши тисячі тибетців, які пішли за ним туди.

Лютневий інцидент – не перший скандал, у який він потрапив. У 2019 році духовний лідер перепросив після інтерв'ю BBC, під час якого сказав, що якщо його наступницею стане жінка, вона "повинна бути більш привабливою".

Минулого року він також запропонував зберегти Європу для європейців, коли говорив про зростання кількості африканських біженців, які прибувають на континент.

"Вся Європа з часом стане мусульманською країною? Неможливо. Або африканською країною? Теж неможливо", – зазначив Далай-лама.