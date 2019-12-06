ДБР закінчило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлялова: що далі

Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Для обвинувальних актів 4 підозрюваним все готове.

У ДБР зібрали необхідні докази для обвинувачення підозрюваних, повідомив у телеграмі директор ДБР Роман Труба.

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Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події,

– зазначив Труба.

Після того, як підозрювані ознайомляться з кримінальною справою, обвинувальні акти передадуть у суд.

Що відомо про вбивство Кирила Тлявова