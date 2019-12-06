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      ДБР закінчило розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлялова: що далі

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      ДБР завершили досудове розслідування вбивства Кирила Тлявова / 24 канал

      Слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування вбивства 5-річного Кирила Тлявова. Для обвинувальних актів 4 підозрюваним все готове.

      У ДБР зібрали необхідні докази для обвинувачення підозрюваних, повідомив у телеграмі директор ДБР Роман Труба.

      Читайте більше: Вбивство 5-річного хлопчика Кирила Тлявова: все, що треба знати про трагедію

      Сторона обвинувачення визнала докази, що зібрані під час досудового розслідування, достатніми для складання обвинувальних актів щодо чотирьох підозрюваних – всіх, хто був учасником тієї трагічної події,
      – зазначив Труба.

      Після того, як підозрювані ознайомляться з кримінальною справою, обвинувальні акти передадуть у суд.

      Що відомо про вбивство Кирила Тлявова

      • Дитина зазнала вогнепального поранення голови 31 травня 2019 року в Переяславі. Хлопчик помер не одразу, спершу його відвезли до реанімації з тяжкою закритою черепно-мозковою травмою, забоєм головного мозку, внутрішньо-мозковою гематомою, переломом скроневої кістки. Кирилові зробили операцію, проте 3 червня він помер.
      • Спочатку місцеві поліцейські стверджували, що 4 дітей гуляли на вулиці, а 5-річний хлопчик з необережності нібито посковзнувся, впав на асфальт і вдарився у камінь, через що й отримав травму голови. Проте згодом з’ясувалося, що поліцейські були п'яними й вирішили постріляти з вогнепальної зброї по металевих банках та інших предметах неподалік від місця, де гуляв Кирило. Одним із пострілів поліцейські поцілили у дитину.
      • Підозрювані не знали, що влучили у Кирила Тлявова. Після смертельного пострілу вони поїхали розважатися.
      • Раніше Роман Труба заявив, що у 5-річного хлопчика з Переяслава стріляв інспектор поліції. Куля влучила в камінь і рикошетом попала в хлопчика.
      • У ДБР прізвищ підозрюваних не називали. Однак відомо, що підозрюють 2 п'яних поліцейських – старшого сержанта Володимира Петровця та лейтенанта Івана Приходько, а також 2 цивільних, серед яких – неповнолітній.
      • Інспектора поліції підозрюють у вбивстві з необережності, а всіх інших учасників події у порушенні порядку та зберіганні вогнепальної зброї.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Поліція Державне бюро розслідувань Роман Труба Діти і неповнолітні Вбивство хлопчика в Переяславі-Хмельницькому
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