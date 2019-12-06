ГБР закончило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлялова: что дальше

Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Для обвинительных актов 4 подозреваемым все готово.

В ГБР собрали необходимые доказательства для обвинения подозреваемых, сообщил в телеграмме директор ГБР Роман Труба.

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Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых – всех, кто был участником того трагического события,

– отметил Труба.

После того, как подозреваемые ознакомятся с уголовным делом, обвинительные акты передадут в суд.

Что известно об убийстве Кирилла Тлявова