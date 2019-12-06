19:25
6 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля
      21:26, 4 декабря
      Вєсті.UA
      22:50, 5 декабря
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      ПОЖАР В ОДЕССЕ НА ТРОИЦКОЙ НОРМАНДСКАЯ ВСТРЕЧА 2019

      ГБР закончило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлялова: что дальше

      137 Читати новину українською
      ГБР завершило досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова / 24 канал

      Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Для обвинительных актов 4 подозреваемым все готово.

      В ГБР собрали необходимые доказательства для обвинения подозреваемых, сообщил в телеграмме директор ГБР Роман Труба.

      Читайте больше: Убийство 5-летнего мальчика Кирилла Тлявова: все, что нужно знать о трагедии

      Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых – всех, кто был участником того трагического события,
      – отметил Труба.

      После того, как подозреваемые ознакомятся с уголовным делом, обвинительные акты передадут в суд.

      Что известно об убийстве Кирилла Тлявова

      • Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
      • Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт на камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
      • Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
      • Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
      • В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
      • Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.
      Пожар в колледже Одессы: спасатели нашли тела еще двух погибших
      сегодня
      7233
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Полиция Государственное бюро расследований Убийство мальчика в Переяславе-Хмельницком Дети и несовершеннолетние Роман Труба
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:32 Лучшие смартфоны ноября, – рейтинг Техно 24
      Ірина Полицька 40
      сегодня , 17:49 Кому грозит заключение, а кому пеня за неуплату алиментов
      Ірина Поліщук 127
      сегодня , 17:41 Кому дарит оружие Минобороны, МВД и СБУ: недобродетельный судья скрыл полный список
      Ірина Шиба 133
      сегодня , 17:00 Нормандская встреча: все, что важно знать
      Вероніка Климська 200
      сегодня , 17:00 ДБР має очолити незалежний від політичного впливу директор
      Ілля Кротенко 215
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук