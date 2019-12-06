ГБР закончило расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлялова: что дальше
Следователи Государственного бюро расследований завершили досудебное расследование убийства 5-летнего Кирилла Тлявова. Для обвинительных актов 4 подозреваемым все готово.
В ГБР собрали необходимые доказательства для обвинения подозреваемых, сообщил в телеграмме директор ГБР Роман Труба.
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Сторона обвинения признала доказательства, собранные во время досудебного расследования, достаточными для составления обвинительных актов в отношении четырех подозреваемых – всех, кто был участником того трагического события,
– отметил Труба.
После того, как подозреваемые ознакомятся с уголовным делом, обвинительные акты передадут в суд.
Что известно об убийстве Кирилла Тлявова
- Ребенок получил огнестрельное ранение головы 31 мая 2019 года в Переяславе. Мальчик умер не сразу, сначала его отвезли в реанимацию с тяжелой закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, внутренне-мозговой гематомой, переломом височной кости. Кириллу сделали операцию, однако 3 июня он умер.
- Сначала местные полицейские утверждали, что 4 детей гуляли на улице, а 5-летний мальчик по неосторожности якобы поскользнулся, упал на асфальт на камень, из-за чего и получил травму головы. Однако впоследствии выяснилось, что полицейские были пьяны и решили пострелять из огнестрельного оружия по металлическим банкам и другим предметам неподалеку от места, где гулял Кирилл. Одним из выстрелов полицейские попали в ребенка.
- Подозреваемые не знали, что попали в Кирилла Тлявова. После смертельного выстрела они поехали развлекаться.
- Ранее Роман Труба заявил, что в 5-летнего мальчика из Переяслава стрелял инспектор полиции. Пуля попала в камень и рикошетом попала в мальчика.
- В ГБР фамилий подозреваемых не называли. Однако известно, что подозревают 2 пьяных полицейских – старшего сержанта Владимира Петровца и лейтенанта Ивана Приходько, а также 2 гражданских, среди которых – несовершеннолетний.
- Инспектора полиции подозревают в убийстве по неосторожности, а всех остальных участников события в нарушении порядка и хранении огнестрельного оружия.