Де в Україні найбільше повій: підрахунки поліції

Правоохоронці порахували, скільки адмінпротоколів склали за статтею "Заняття проституцією" за 5 місяців. Випадків – понад півсотні. Найбільше повій – на Одещині, найменше – на Житомирщині.

Так, найбільшу кількість протоколів склали на повій в Одеській області, – аж 138. Далі йде Дніпропетровська область з 38 такими особами, передає УНН з посиланням на дані поліції.

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Не на багато від Дніпропетровщини відстає столиця. Там поліцейські зареєстрували 37 повій.

Найменше жінок легкої поведінки зафіксували на Житомирщині – всього 1. У Київській області – 2, у Закарпатській, Кіровоградській, Сумській областях – по 3.

Всього по Україні за 5 місяців зареєстрували 649 адмінпротоколів на повій та виявили 430 жінок легкої поведінки.

Минулого року за кількістю виявлених повій лідирувала Дніпропетровська область. Там зафіксували 169 таких осіб.





Скільки в Україні повій: статистика за 5 місяців

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