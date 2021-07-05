Про отримання посвідчення Володимир Корнієнко написав на своїй сторінці у фейсбуці. Він виклав відповідні фото посвідчення і членського квитка.
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Публікацій у Корнієнка немає
Як написав Володимир Корнієнко, стати членом НСЖУ його запросили друзі. Він пообіцяв, що боротиметься за права громадян, як робив це і раніше.
Журналіст – це стан душі!!! Вдячний друзям і однодумцям, які запросили стати членом великої родини журналістської спільноти!
– написав депутат.
Володимир Корнієнко вступив у НСЖУ / Фото з його фейсбуку
У коментарях Володимира Корнієнка попросили надати тексти, які свідчать про його журналістську роботу. Депутат відповів, що їх можна пошукати, бо їх "достатньо". До того ж він анонсував власну авторську програму на одному з регіональних каналів.
Коментарі до допису Корнієнка про вступ у НСЖУ / Скриншот
Натомість експертам з "Детектору медіа" не вдалось знайти жодної публікації Володимира Корнієнка. У коментарях він жодного тексту так і не представив.
Що відомо про Володимира Корнієнка?Він чинний депутат Одеської міської ради від ОПЗЖ. Закінчив Одеський національний політехнічний університет і за фахом є інженером комп'ютерних систем. Був членом Молодіжної ради від, обіймав посаду заступника голови комісії по взаємодії з місцевою радою та виконавчим комітетом.
У квітні 2020 року ввійшов до складу депутатської групи ОПЗЖ. У жовтні 2020 року обраний депутатом Одеської міськради восьмого скликання.
Дані з сайту Одеської міської ради
Що таке НСЖУ і як туди вступити
Джерело: сайт НСЖУ
- Національна спілка журналістів України є національною всеукраїнською творчою спілкою, що об’єднує журналістів та інших працівників ЗМІ які професійно займаються журналістською, публіцистичною діяльністю.
- Мета спілки – сприяти розвитку журналістики в Україні та захищати соціальні, економічні, творчі інтереси журналістів.
- Членами НСЖУ можуть бути громадяни України та інших країн, які досягли 18 років та визнають Статут НСЖУ, Кодекс професійної журналістської етики, професійно займаються журналістикою не менше одного року
- При вступі до НСЖУ претендент подає заяву, свої творчі матеріали та рекомендації двох членів Спілки журналістів.