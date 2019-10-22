12:26
22 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Божевілля Лукашенка. У Захарової підгоріло
      Вєсті Кремля
      21:58, 21 жовтня
      Вєсті.UA: Луценко вчиться у Гоґвортсі? Подаруночок для Гонтаревої
      Вєсті.UA
      21:38, 21 жовтня
      Пси Авакова: прокурор часів Януковича став радником міністра
      ЦРУ
      13:00, 16 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ГОРІЛА ХАТА: СКАНДАЛ З 95 КВАРТАЛОМ ЗАГИБЕЛЬ ТАРАСА КУТОВОГО ОЛЕГ ГЛАДКОВСЬКИЙ

      Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці на Полтавщині

      1838 Читать новость на русском
      Помер Володимир Петренко – депутат від Батьківщини ▷ самогубство
      На Полтавщині з рушниці застрелився депутат райради від "Батьківщини" Володимир Петренко / Соцмережі

      У селищі Шишаки однойменного району на Полтавщині вчинив самогубство депутат місцевої райради. Загиблий — член "Батьківщини" 55-річний Володимир Петренко.

      Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, попередньо, політик вистрілив собі у голову з рушниці, що була зареєстрованою на його ім’я. Сама ж трагедія сталася удень 21 жовтня, а про неї правоохоронців повідомила дружина загиблого, пише місцеве видання "Полтавщина".

      Ще одна трагедія з політиком на Полтавщині! Загибель Тараса Кутового: у поліції розкрили деталі трагедії

      "Полтавське Телебачення" з посиланням на власні джерела повідомляє, що вкоротив собі віку Володимир Петренко, депутат Шишацької райради від політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Також відомо, що він був директором компанії "Будсервіс".

      Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини, через які людини могла скоїти самогубство, та вивчають різні версії. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про самогубство. До цього правоохоронці хотіли відкрити справу за статтею про умисне вбивство. 

      У преслужбі полтавського обласного осередку "Батьківщини" у коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі їхнього депутата Володимира Петренка. Речниця політсили наголосила, що інцидент не є пов’язаним з його депутатською діяльністю і тут немає жодного політичного підґрунтя.

      "Наскільки знаю, зараз тривають слідчі дії та ведеться зізнання", – додали у полтавському обласному осередку "Батьківщини".

      Також про "трагічну смерть Володимира Петренка" повідомила й Шишацька райрада.

      Схожа подія трапилася на початку липня на Одещині. Тут у Овідіопольському районі знайшли повішеним у власному будинку знайшли повішеним ексголову Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимира Зінченка. 

      Зверніть увагу! Загибель Дмитра Тимчука: дружина підтвердила, що нардеп застрелив себе сам

      blog_ava
      Закон про верифікацію: як зміняться субсидії, пенсії та інші виплати
      сьогодні
      11121
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Поліція Новини Полтави Кримінал Самогубство
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      сьогодні , 11:50 Браво, Беня: как Коломойский шантажирует страну, – Фурса
      Сергій Фурса 535
      Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      сьогодні , 11:01 Чому поляки знову підтримали консерваторів і як це вплине на стосунки з Україною
      434
      Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      сьогодні , 10:30 Міфи про менструацію: що ви могли не знати про багаторазові засоби жіночої гігієни
      Наталя Сколоздра 393
      Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      сьогодні , 09:30 Від збільшення ренти на видобуток руди програє Україна, а виграє Росія
      134
      Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      сьогодні , 08:40 Почему марионетка Кремля Марин ле Пен призывает выгнать Турцию из НАТО
      Злой Одессит 618
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук