Депутат від "Батьківщини" Петренко застрелився з рушниці на Полтавщині

У селищі Шишаки однойменного району на Полтавщині вчинив самогубство депутат місцевої райради. Загиблий — член "Батьківщини" 55-річний Володимир Петренко.

Як повідомили у пресслужбі поліції Полтавщини, попередньо, політик вистрілив собі у голову з рушниці, що була зареєстрованою на його ім’я. Сама ж трагедія сталася удень 21 жовтня, а про неї правоохоронців повідомила дружина загиблого, пише місцеве видання "Полтавщина".

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"Полтавське Телебачення" з посиланням на власні джерела повідомляє, що вкоротив собі віку Володимир Петренко, депутат Шишацької райради від політичної партії "Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина". Також відомо, що він був директором компанії "Будсервіс".

Наразі поліцейські з'ясовують усі обставини, через які людини могла скоїти самогубство, та вивчають різні версії. Вже відкрито кримінальне провадження за статтею про самогубство. До цього правоохоронці хотіли відкрити справу за статтею про умисне вбивство.

У преслужбі полтавського обласного осередку "Батьківщини" у коментарі 24 каналу підтвердили факт загибелі їхнього депутата Володимира Петренка. Речниця політсили наголосила, що інцидент не є пов’язаним з його депутатською діяльністю і тут немає жодного політичного підґрунтя.

"Наскільки знаю, зараз тривають слідчі дії та ведеться зізнання", – додали у полтавському обласному осередку "Батьківщини".

Також про "трагічну смерть Володимира Петренка" повідомила й Шишацька райрада.

Схожа подія трапилася на початку липня на Одещині. Тут у Овідіопольському районі знайшли повішеним у власному будинку знайшли повішеним ексголову Білгород-Дністровської райдержадміністрації Володимира Зінченка.

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