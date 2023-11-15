Загалом фонд залучив вже понад 100 мільйонів гривень в країну. Голова фонду "Ліки для України" Антон Авринський розповів 24 Каналу детальніше про програму.

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Базові правила програми

Зараз в Україні величезна кількість людей не може купити необхідні ліки через брак коштів. Тому фонд "Ліки для України" зосередився на проєкті, який допоможе людям й українській екосистемі аптек, дистриб'юторів та виробників отримати додаткові гроші.

"Ліки для України" залучив вже понад 100 мільйонів гривень в країну. Ці гроші українці можуть отримати через нашу платформу у вигляді покриття частини вартості ліків,

– мовив Авринський.

Наразі вже понад 80 тисяч українських сімей отримали цю допомогу. Ідея в тому, що, коли необхідно купити ліки, українець може скористатися допомогою, яка дає знижку 50% на медичні препарати.

Нещодавно фонд "Ліки для України" підписав контракт з урядом Німеччини, залучивши додатково 56 мільйонів гривень.

Допомогою від фонду можна скористатися один раз. Максимальна сума покриття – 500 гривень.

Такі базові правила. Нашим партнером також є Нова Пошта, яка має свій гуманітарний напрямок, що дозволило покрити вартість доставки. Відповідно на замовлення від 1000 гривень доставка безплатна,

– зауважив голова фонду "Ліки для України".

За його словами, програма діятиме 2 – 3 місяці. Загалом приблизно 150 000 людей зможе отримати допомогу.

Як українці можуть компенсувати 50% вартості за ліки: дивіться відео

Як отримати знижку

"Ліки для України" – це найбільший фонд, який персонально допомагає українцям, незалежно від того, де людина мешкає. Для того, щоб скористатися допомогою, треба встановити мобільний застосунок Liki24. На головному екрані треба натиснути "Отримати допомогу від фонду".

Далі з'явиться простий опитувальник щодо того, чому вам потрібна ця допомога. Після цього в застосунку з'являється промокод на допомогу від фонду. Потім людина обирає необхідні товари й при оформленні замовлення автоматично застосовується знижка і безплатна доставка.

На сайті Liki24.com можна детальніше прочитати як скористатися програмою.

Індивідуальна аптечка

Під час війни кожна людина повинна мати тривожну валізку, у якій обов'язково має лежати аптечка. Насамперед треба врахувати індивідуальні потреби родини та кожного її члена. Для членів сім’ї, які страждають на цукровий діабет або гіпертонічну хворобу, потрібно підготувати препарати для зниження рівня цукру в крові або нормалізації артеріального тиску. Запастися цими ліками треба на кілька тижнів або навіть місяців.

Крім того, тим, хто приймає ліки для розрідження крові або стабілізатори настрою, як-от антидепресанти чи антипсихотики, також потрібно достатні запаси вдома. Це допоможе уникнути будь-яких потенційних труднощів із придбанням цих життєво важливих ліків під час непередбачених обставин.