В общей сложности фонд привлек уже более 100 миллионов гривен в страну. Глава фонда "Лекарства для Украины" Антон Авринский рассказал 24 Каналу подробнее о программе.

Читайте также Можно ли одновременно получить субсидию и льготу на коммуналку – разъяснение ПФУ

Базовые правила программы

Сейчас в Украине огромное количество людей не может купить необходимое лекарство из-за нехватки средств. Поэтому фонд "Лекарства для Украины" сосредоточился на проекте, который поможет людям и украинской экосистеме аптек, дистрибьюторов и производителей получить дополнительные деньги.

"Лекарства для Украины" привлек уже более 100 миллионов гривен в страну. Эти деньги украинцы могут получить через нашу платформу в виде покрытия части стоимости лекарств,

– сказал Авринский.

Уже более 80 тысяч украинских семей получили эту помощь. Идея в том, что, когда необходимо купить лекарство, украинец может воспользоваться помощью, которая дает скидку 50% на медицинские препараты.

Недавно фонд "Лекарства для Украины" подписал контракт с правительством Германии, привлекая дополнительно 56 миллионов гривен.

Помощью от фонда можно воспользоваться один раз. Максимальная сумма покрытия – 500 гривен.

Таковы базовые правила. Нашим партнером также является Новая Почта, которая имеет свое гуманитарное направление, что позволило покрыть стоимость доставки. Соответственно на заказ от 1000 гривен доставка бесплатная,

– заметил глава фонда "Лекарства для Украины".

По его словам, программа будет действовать 2 – 3 месяца. В общей сложности примерно 150 000 человек сможет получить помощь.

Как украинцы могут компенсировать 50% стоимости лекарства: смотрите видео

Как получить скидку

"Лекарства для Украины" – это самый большой фонд, который персонально помогает украинцам, независимо от того, где человек живет. Для того чтобы воспользоваться помощью, нужно установить мобильное приложение Liki24. На главном экране нужно нажать "Получить пособие от фонда".

Далее появится простой опросник по поводу того, почему вам нужна эта помощь. После этого в приложении появляется промокод с помощью от фонда. Затем человек выбирает необходимые товары и при оформлении заказа автоматически применяется скидка и бесплатная доставка.

На сайте Liki24.com можно более подробно прочитать как воспользоваться программой.

Индивидуальная аптечка

Во время войны каждый человек должен иметь тревожный чемоданчик, в котором обязательно должна лежать аптечка. Прежде всего, следует учесть индивидуальные потребности семьи и каждого ее члена. Для членов семьи, страдающих сахарным диабетом или гипертонической болезнью, нужно подготовить препараты для снижения уровня сахара в крови или нормализации артериального давления. Запасаться этим лекарством нужно на несколько недель или даже месяцев.

Кроме того, тем, кто принимает лекарства для разжижения крови или стабилизаторы настроения, например антидепрессанты или антипсихотики, также требуются достаточные запасы дома. Это поможет избежать любых потенциальных трудностей с приобретением этих жизненно важных лекарств при непредвиденных обстоятельствах.