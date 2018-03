Ісі зірки в Мілані!

На тижні моди в італійській столиці моди свою нову колекцію представили Dolce And Gabbana. На показі легендарних модельєрів було найбільше за весь фешн-вік скупчення знаменитостей на метр квадратний: Наомі Вотс, Кейт Хадсон, Клавдія Шифер, зірка "Мільйонера з нетрів" Фрейда Пінто, Єва Герцигова, Єва Мендес. Ну і звичайно, не змогла не завітати на шоу Скарлетт Йохансон. Адже акторка стала новим обличчям лінії косметики Dolce And Gabbana.Дизайнери кажуть, що натхнення для нової колекції вони черпали із робіт сюрреалістів. Новий стиль осінь-зима 2009 – 2010 від Dolce And Gabbana - це багато хутра, багато деталей в одязі, безліч аксесуарів, починаючи від спеціально декорованих ґудзиків до клатчів чи валізок.Особливу увагу зірок привернули сукні від D&G із прінтом обличчя Мерилін Монро. Образ великої Мерилін дизайнери також використали і у розробці нової лінії косметики. Саме тому, при виборі обличчя нової лінії, вони обрали Скарлетт Йохансон, адже колишню блондинку не раз порівнювали із Монро.