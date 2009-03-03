20:21
12 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
2°C
4°C 0°C
  • вівторок
    3°C 1°C
  • середа
    1°C 0°C
  • четвер
    4°C -1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Ігри політичних лузерів. Треш в
Вєсті Кремля
21:44, 9 березня
Вєсті. UA. Жир. Українських політиків нагородили
Вєсті.UA
18:53, 9 березня
Чужа на своїй землі: як ділянка пенсіонерки несподівано стала власністю родини чиновниці
ЦРУ
21:58, 6 березня
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 березня
Згадати Все. Острів любові: український еротичний серіал
Згадати все
19:45, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

D&G

19:55, 3 березня 2009 282

Ісі зірки в Мілані!

На тижні моди в італійській столиці моди свою нову колекцію представили Dolce And Gabbana. На показі легендарних модельєрів було найбільше за весь фешн-вік скупчення знаменитостей на метр квадратний: Наомі Вотс, Кейт Хадсон, Клавдія Шифер, зірка "Мільйонера з нетрів" Фрейда Пінто, Єва Герцигова, Єва Мендес. Ну і звичайно, не змогла не завітати на шоу Скарлетт Йохансон. Адже акторка стала новим обличчям лінії косметики Dolce And Gabbana.Дизайнери кажуть, що натхнення для нової колекції вони черпали із робіт сюрреалістів. Новий стиль осінь-зима 2009 – 2010 від Dolce And Gabbana - це багато хутра, багато деталей в одязі, безліч аксесуарів, починаючи від спеціально декорованих ґудзиків до клатчів чи валізок.Особливу увагу зірок привернули сукні від D&G із прінтом обличчя Мерилін Монро. Образ великої Мерилін дизайнери також використали і у розробці нової лінії косметики. Саме тому, при виборі обличчя нової лінії, вони обрали Скарлетт Йохансон, адже колишню блондинку не раз порівнювали із Монро.  
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 3 березня 2009
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 20:02 "Гібридні герої": за що найманці "Вагнера" гинуть у Сирії
Борис Немировський 202
Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
сьогодні, 19:50 Готівковий курс валют 12 березня: долар і євро стрімко падають
383
Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
сьогодні, 19:01 Оренда квартир в Україні: де найнижчі ціни
574
Кому заважає відкрита Україна?
сьогодні, 17:50 Кому заважає відкрита Україна?
348
сьогодні, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 634
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук