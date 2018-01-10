Для чого полтавські чиновники стають "інвалідами": резонансне розслідування

У Полтаві уже кілька років триває конфлікт через місцеву МСЕК. Його екс-очільницю Тетяну Жабо звинувачували в хабарництві та через це навіть звільнили із займаної посади. Виявилося, що місцеві можновладці в незаконний спосіб отримували статус інваліда.

Статус інваліда надається людям із важкими вадами здоров'я. Піклуючись про цих людей, держава надає їм пільги - це і суттєва знижка на комунальні послуги, і можливість отримати в безоплатне користування автомобіль, і навіть – в разі порушення закону – пом'якшити вирок.



Саме тому, маючи зв'язки, деякі чиновники не гребують діставати для себе такі довідки та користуватися усіма привілеями. А між іншим, людям, які реально потребують цього статусу, зазвичай отримати його дуже непросто.

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Офіційна статистика Мінсоцполітики свідчить, що у 2016 році в Україні статус інваліда мали 2,6 мільйона людей, це близько 6% населення. Кожна довідка про присвоєння статусу має видаватися під пильним оком цілої комісії – МСЕК.

МСЕК – це медико-соціальна комісія у складі 3-4 лікарів, які приймають експертне колегіальне рішення,

– зазначила головний лікар київського міському МСЕКу Руслана Павловська.

Якщо слідувати правилам, то комісія лікарів пересвідчується у правильності діагнозу пацієнта та колегіально вирішує - надавати групу, або ж відмовити. Але у Полтавській МСЕКу, стверджують тамтешні активісти, підтвердженням діагнозів в останні роки надто не переймалися, особливо якщо йшлося про високопоставлених прохачів.



Очільник Полтавської облдержадміністрації та екс-нардеп Валерій Головко. За документами чиновник має другу групу інвалідності. Та разом із тим, наголошують полтавські активісти, – активно займається спортом і обходиться без сторонньої допомоги.



Те, що голова Полтавської ОДА має статус інваліда стало відомо тоді, як журналісти виклали в мережу копії його особистої справи. Правдивість діагнозів одразу викликала в активістів багато питань. А разом із тим – доречність користування пільгами для високопоставленого чиновника.

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Геннадій Сікалов, редактор одного з місцевих видань, прискіпливо досліджував ці документи і що віднайшов: замість лікаря-невролога діагноз "порушення центральної нервової системи" Головку встановлював гастроентеролог. І це не могло б пройти без відома головного лікаря.



Сікалов припускає, що така "неуважність" до подібних дрібниць могла стати платою Головку за те, аби той не наполягав на аудиті так званих "лікарняних кас" у полтавських медзакладах.

Які ще високопоставлені особи "приписали" собі інвалідність заради власної вигоди – дивіться у сюжеті.