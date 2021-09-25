До Державної служби з надзвичайних ситуацій повідомлення про ДТП у Дніпрі надійшло о 00:36. Аварія сталася на проспекті Гагаріна Соборного району.

Читайте також У центрі Києва позашляховик на швидкості врізався у маршрутку з пасажирами

Авто в'їхало у сміттєвоз

Легковий автомобіль Mitsubishi Еvolution виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся зі сміттєвозом "МАЗ". Внаслідок аварії водія та 3 пасажирів затисло металевими конструкціями понівеченої автівки.

Деталі рятувальної операції

За допомогою гідравлічного різака та розтискача надзвичайники зрізали передні та задні двері, центральні стійки автомобіля та колонку керма. У результаті деблокували 3 постраждалих та вивільнили тіло загиблої 20-річної дівчини.

Врятованих молодих чоловіків та дівчину госпіталізували до Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова. Водій та пасажир автомобіля "МАЗ" не постраждали.

До слова, до ліквідації наслідків аварії залучали 12 рятувальників та 3 одиниці техніки.

Для звільнення потерпілих і жертви залучали рятувальників: Фото ДСНС

Рятувальники деблокували потерпілих та загиблу: дивіться відео