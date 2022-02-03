Про це повідомили на сторінці закладу дошкільної освіти у фейсбуці. Адміністрація дитсадка додала фото меню та страв, які дають малюкам.
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Меню в дитсадку
За словами представників дитсадка, найапетитніші страви пропонують вихованцям від 0 до 6 років. Вони люблять місцеве меню та розмаїття страв.
"Щоб здоровими зростати, корисну їжу треба вживати", – наголосили в дошкільному закладі.
Адміністрація дитсадка Кривого Рогу показала страви, якими годують дітей / Фото ЗДО №1
У меню на дітей різного віку передбачені різні порції їжі. Годують дітей зранку, в обід та ввечері.
Щодня малюки їдять тричі, а страви змінюють / Фото ЗДО №1
У переліку є різотто з горошком та сиром, гуляш, варена капуста, домашня печеня, різноманітні супи та каші.
До дитячого раціону входять лише корисні продукти / Фото ЗДО №1
На десерт малюкам пропонують яблука та апельсини. Серед напоїв переважає чай і компот.
Для дітей різного віку передбачені різні порції / Фото ЗДО №1
Каша в Нацгвардії
Наприкінці січня в мережі активно почали поширювати відео, на якому продемонстрували клейкість каші з меню нацгвардійців у Запоріжжі. Військовослужбовці записали відео, як кидають тарілку в різні боки, а каша залишається всередині.
Представник військової частини наголосив, що в каші є клейковина, яка спричиняє збільшення густини страви, відтак нічого критичного не сталося. Згодом у Запоріжжі провели службове розслідування, яке підтвердило, що харчуються солдати добре.