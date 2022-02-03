Об этом сообщили на странице заведения дошкольного образования в фейсбуке. Администрация детсада добавила фото меню и блюд, которые дают малышам.
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Меню в детсаду
По словам представителей детсада, самые аппетитные блюда предлагают воспитанникам от 0 до 6 лет. Они любят местное меню и разнообразие блюд.
"Чтобы здоровыми расти, полезную пищу надо употреблять", – отметили в дошкольном учреждении.
Администрация детсада Кривого Рога показала блюда, которыми кормят детей / Фото ЗДО № 1
В меню на детей разного возраста предусмотрены различные порции еды. Кормят детей утром, в обед и вечером.
Ежедневно малыши едят трижды, а блюда меняют / Фото ЗДО № 1
В списке есть ризотто с горошком и сыром, гуляш, вареная капуста, домашнее жаркое, разнообразные супы и каши.
В детский рацион входят только полезные продукты / Фото ЗДО № 1
На десерт малышам предлагают яблоки и апельсины. Среди напитков преобладают чай и компот.
Для детей разного возраста предусмотрены разные порции / Фото ЗДО № 1
Каша в Нацгвардии
В конце января в сети активно начали распространять видео, на котором продемонстрировали клейкость каши из меню нацгвардейцев в Запорожье. Военнослужащие записали видео, как бросают тарелку в разные стороны, а каша остается внутри.
Представитель воинской части отметил, что в каше есть клейковина, которая вызывает увеличение густоты блюда, поэтому ничего критического не произошло. Впоследствии в Запорожье провели служебное расследование, которое подтвердило, что питаются солдаты хорошо.