Деталі від слідчих

За даними слідства, 8 грудня перед офісом депутат обласної ради вибухнув автомобіль. У салоні був автомат Калашнікова з прикріпленим саморобним пристроєм для його дистанційного приведення у дію.

До теми У згорілому авто в Дніпрі знайшли автомат: підозрюваного у підготовці до вбивства затримали

Це дозволило підозрюваному, перебуваючи на відстані, здійснити не менше трьох пострілів у будівлю. Після цього авто вибухнуло від заздалегідь встановленої ним легкозаймистої горючої рідини для знищення слідів злочину,

– розповіли в Офісі генпрокурора.

Вдома та в автомобілі затриманого провели обшуки. Правоохоронці виявили пістолет та патрони, які він носив та зберігав без дозволу.

Зловмисники готували вбивство депутата Юрія Симонова, – ЗМІ

За даними видання "Сайт города Днепра", напад готували на Юрія Симонова. Все нібито через борги. У серпні біля його офісу на вулиці Яворницького нібито також стався вибух. Тоді вибухівку заклали у ринву. Сам чиновник припустив, що інцидент пов'язаний з його політичною діяльністю.

Що відомо про вибух автомобіля у Дніпрі