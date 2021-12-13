Детали от следователей
По данным следствия, 8 декабря перед офисом депутат областного совета взорвался автомобиль. В салоне был автомат Калашникова с прикрепленным самодельным устройством для его дистанционного приведения в действие.
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Это позволило подозреваемому, находясь на расстоянии, провести не менее трех выстрелов в здание. После этого авто взорвалось от заранее установленной им легковоспламеняющейся горючей жидкости для уничтожения следов преступления,
– рассказали в офисе генпрокурора.
Дома и в автомобиле задержанного провели обыски. Правоохранители обнаружили пистолет и патроны, которые он носил и хранил без разрешения.
Злоумышленники готовили убийство депутата Юрия Симонова, – СМИ
По данным издания "Сайт города Днепра", нападение готовили на Юрия Симонова. Все якобы из-за долгов. В августе возле его офиса на улице Яворницкого якобы произошел взрыв. Тогда взрывчатку заложили в сточную трубу. Сам чиновник предположил, что инцидент связан с его политической деятельностью.
Что известно о взрыве автомобиля в Днепре
- В 09:20 недалеко от дома №23 на улице Яворницкого загорелся автомобиль Opel.
- Очевидцы рассказали, что перед тем они услышали несколько выстрелов, а после возгорания легковушки прогремела автоматная очередь.
- СМИ заявили, что машина стояла на том месте примерно неделю.
- Дело расследуют в Службе безопасности Украины.