Про те, що його спіймали, повідомили 2 грудня. Наразі злочинець вже перебуває в Дніпровському ізоляторі тимчасового тримання.

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Чоловік намагався сховатися

Розшук і затримання провели співробітники Карного розшуку. Вони повідомили, що зловмисник у Дніпрі переховувався від правосуддя.

54-річного чоловіка тепер чекає екстрадиція на батьківщину. Там він має постати перед судом за жорстокий злочин, в якому обвинувачений.

Він уже не перший

12 листопада повідомили, що на Дніпропетровщині затримали іншого громадянина Росії. Він переховувався там від правосуддя, оскільки на батьківщині зґвалтував доньку співмешканки.

Спершу чоловік відправився до Харківського СІЗО. Звідти його вже екстрадували до Росії, щоб він відбував покарання з наругу над маленькою дівчинкою