Це сталося на вулиці Михайла Грушевського приблизно о 10:20. Після цього зловмисника одразу почали розшукувати.

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Яких поранень зазнав чоловік

За даними правоохоронців, постраждалому чоловікові 52 роки. Після інциденту він потрапив до лікарні.

Про те, що поранень зазнав виконроб будівництва, повідомило видання "Rепортер". На фото, які оприлюднило ЗМІ видно, що в чоловіка вистрелили щонайменше 3 рази. У нього пошкоджена рука та живіт.



Потерпілий будівельник і гільза на місці події / Фото "Reпортер"

Що може загрожувати за такий вчинок

Правоохоронці відкрили провадження за статтею Кримінального кодексу про хуліганство, яке скоїли за використанням вогнепальної зброї. Якщо винного зможуть розшукати й затримати, йому загрожуватиме від 3 до 7 років ув'язнення.

Інша стрілянина нещодавно

В Одесі 22 листопада чоловік влаштував стрілянину в м'ясному магазині. Перед цим він поводився неадекватно та буянив. На щастя, ніхто не постраждав і гармидерника затримали.

Зловмисник розповів правоохоронцям, що його пістолет – травматичний.. Також зазначив, що має на нього дозвіл. У цьому випадку планували відкрити провадження за такою ж статтею.