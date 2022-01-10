Это произошло примерно в 5 часов утра 9 января. Злоумышленник произвел несколько выстрелов в сторону дома по улице Большая Диевская.

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Инцидент прокомментировали в полиции

На видео заметен автомобиль КИА, едущий по двору. Затем транспорт остановился, из него вышел мужчина и произвел несколько выстрелов. После этого злоумышленник вернулся в свою легковушку и уехал.

Впоследствии это прокомментировали в патрульной полиции Днепропетровской области. Об инциденте правоохранителям сообщили жители дома, возле которого это произошло.

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Злоумышленник был под хмельком

Автомобиль был найден почти сразу напротив супермаркета на той же улице. Водитель тоже был рядом и впоследствии начал угрожать полицейским расправой и сопротивляться. Однако злоумышленника все же арестовали и отвезли в отделение полиции.

Там следователи стали устанавливать обстоятельства инцидента. Следует отметить, что задержанный мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Другое событие неподалеку

10 января сообщили о похожем случае в Кривом Роге. Там подростки подбежали к легковушке автошколы и просто начали в нее стрелять.

Хотя оружие и было пневматическим, повреждения у транспорта были – треснуло одно из стекл. После совершения правонарушения 2 подростка просто убежали.