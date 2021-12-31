По информации журналистов, суд решил не содержать подозреваемых, которых разыскивали 3 года, под арестом. Основания для принятия такого решения пока не объясняют.

К теме Искали 3 года: в Днепре задержали преступную группу, которая застрелила мужчину во дворе

Убийство в Днепре

Резонансное убийство произошло в июле 2018 года на Кодакском спуске в Днепре. В собственном дворе застрелили 31-летнего мужчину.

В беззащитного днепрянина стреляли два человека несколько раз. Пара пуль попала ему в голову, от полученных травм пострадавший умер в больнице.

Подозреваемых задержал КОРД

Поскольку злоумышленники скрылись с места происшествия, их объявили в розыск. Правоохранители искали зацепки в течение 3 лет, пока не задержали подозреваемых в сентябре 2021 года.

Жителя Днепра расстреляли на Кодакском спуске / Фото Нацполиции

По версии следствия, к убийству могут быть причастны три человека. Организатором был 41-летний мужчина, а выполняли задание двое мужчин в возрасте 29 лет.

Во время обысков у задержанных нашли огнестрельное оружие. Их взяли под стражу и объявили подозрение в убийстве и хранении оружия. Если вину докажут, то им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Как задерживали подозреваемых в резонансном убийстве в Днепре: смотрите видео

Преступная группировка Хомича

Издание "Детектив Info" сообщило, что в 2018 году застрелили Виктора Хомича. Вероятно, он был участником организованной преступной группировки "Кошляки".

Убийство могло произойти из-за разборок между криминальными авторитетами / Фото с сайта "Детектив Info"

Из собственных источников журналисты узнали, что Виктора Хомича "заказали" из-за конфликта между участниками "Кошляков". Речь идет о поддержке игорного бизнеса в Днепре, делах с наркотиками и спорах из-за разделения денег.