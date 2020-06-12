У Харкові тривають щонайменше 20 обшуків на різних об’єктах медичної галузі. Проводять їх у межах розслідування кримінального провадження за фактом розкрадання бюджетних коштів.

Обшуки в аптеках і лікарнях Харкова: деталі

Розпочалися вони 12 червня. Слідчі дії проводять слідчі Шевченківського відділу поліції Харкова, працівники Управління стратегічних розслідувань в Харківській області. Відбуваються обшуки під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 1. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області.

Важливо До будинку Омеляна прийшло з обшуками ДБР: справа стосується екснардепа "Партії регіонів"



Обшуки тривають на різних об'єктах медичної галузі / Фото пресслужби Нацполіції в Харкові

Станом вечір 12 червня тривають щонайменше 20 обшуків на різних об'єктах медичної сфери.

Також правоохоронці встановлюють осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.

Досудове розслідування триває.



Обшуки відбуваються під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури № 1 / Фото пресслужби Нацполіції в Харкові

Деталі справи, за якою проводять обшуки

В 2017 році правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Мовиться про розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю лікарських засобів.



Розслідують правоохоронці справу щодо розкрадання бюджетних коштів, виділених на закупівлю ліків / Фото пресслужби Нацполіції в Харкові

Якщо вину зловмисників доведуть, їм загрожує позбавлення волі терміном від 3 до 8 років. Водночас їх можуть позбавити права обіймати посади в медичній галузі чи займатися такою діяльністю на строк до 3 років.

Зверніть увагу Зв'язок з МВС і підозрілий заробіток: що відомо про фірму, в якої МОЗ замовило костюми захисту

До слова, нещодавно обшуки щодо рокрадання грошей пройшли у приміщенні Харківської міськради. Зокрема, правоохоронці навідалися до кабінетів заступника міського голови Євгена Водовозова та директора департаменту інфраструктури Сергія Дульфана.