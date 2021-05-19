На момент початку роботи Юрія Власенко та нової Дирекції підприємства, компанія знаходилася в тяжкому становищі. Взимку "Центренерго" працювало на повну потужність, аби не допустити віялових відключень у пікові періоди навантаження. Було використано майже все вугілля, а через витрати на роботу газових блоків накопичилася значна заборгованість перед НАК "Нафтогаз".

Сьогодні, менш ніж за 3 місяці з того часу, можна констатувати – компанія успішно вийшла з кризи.

"Фонд держмайна поставив переді мною і моєю командою п'ять основних KPI. Максимізувати доходи від продажу електроенергії, оптимізувати витрати, побудувати вертикально інтегровану компанію, налагодити ефективний ланцюжок постачання вугілля з державних шахт і підготувати компанію до приватизації в найкоротші терміни.

Завдання ми успішно виконуємо – поставки вугілля налагоджені, доходи піднялися, витрати також оптимізуємо. Зараз займаємося побудовою вертикально інтегрованої компанії", – відзначив Юрій Власенко.

Одним з ключових напрямів роботи стало оновлення стратегії реалізації електроенергії. Це забезпечило високу конкуренцію на аукціонах, а також значне зростання прибутків компанії.

Ми оновили стратегію торгів і тепер успішно працюємо на Українській енергетичній біржі. Відмовилися від практики продажу великих обсягів електроенергії за раз в одні руки. Тепер на аукціонах десятки компаній – часто це кінцеві споживачі, невеликі виробництва. Завдяки їхній конкуренції ціни на торгах ростуть, а ми отримуємо більший прибуток,

– поділився керівник "Центрененрго".

Підвищення доходів від реалізації електроенергії також дозволяє своєчасно оплачувати поставлене вугілля. Сьогодні компанія закуповує вугілля напряму у державних шахт та повністю забезпечена пальним.

Юрій Власенко також підкреслив – балансуючі потужності теплових електростанцій "Центренерго" необхідні для української енергосистеми.

"Балансуючі потужності мають попит і з розвитком відновлюваної енергетики цей попит буде тільки підвищуватися. Чим більше в Україні будується "зелених" електростанцій, тим більше будуть потрібні ТЕС, щоб збалансувати перепади споживання і виробництва. В майбутньому це будуть "золоті кіловати", – вважає очільник "Центренерго".

Він зазначив, що завдяки успішному виходу з кризи та виконанні поставлених завдань, вже за 9 місяців цього року "Центренерго" майже повністю компенсувати збиток від використання газу взимку цього року. За підсумками року компанія має отримати прибуток.