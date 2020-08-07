Цього року в Україні зафіксовано на 40% більше випадків домашнього насилля у порівнянні з першим півріччям 2019 року.

Про це заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко під час презентації освітнього серіалу "Онлайн-інструменти протидії домашньому насильству". Вона повідомила, що протягом першого півріччя 2020 року на гарячу лінію "102" надійшло більше ніж 100 тисяч викликів, у яких громадяни заявляли про домашнє насильство. Цей показник на 40% більший, аніж у 2019 році.

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На думку Катерини Павліченко, кількість викликів зросла через збільшення поінформованості людей, а не через карантин.

Це є свідченням того, що люди почали більше знати, більше розуміти, що таке домашнє насильство, куди треба звертатися і як реагувати. Ми розуміємо, що чим більше будемо проводити інформаційних кампаній, тим кількість звернень до поліції зростатиме,

– зазначила посадовиця.

Також вона додала, що в період карантинних обмежень тема домашнього насильства стала ще більш актуальною, оскільки люди почали проводити більше часу в закритому приміщенні.