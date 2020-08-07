В этом году в Украине зафиксировано на 40% больше случаев домашнего насилия по сравнению с первым полугодием 2019 года.

Об этом заявила заместитель министра внутренних дел Екатерина Павличенко во время презентации образовательного сериала "Онлайн-инструменты противодействия домашнему насилию". Она сообщила, что в течение первого полугодия 2020 года на горячую линию "102" поступило более 100 тысяч вызовов, в которых граждане заявляли о домашнем насилии. Этот показатель на 40% больше, чем в 2019 году.

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По мнению Екатерины Павличенко, количество вызовов выросло из-за увеличения осведомленности людей, а не из-за карантина.

Это является свидетельством того, что люди стали больше знать, больше понимать, что такое домашнее насилие, куда надо обращаться и как реагировать. Мы понимаем, что чем больше будем проводить информационных кампаний, тем количество обращений в полицию будет расти,

– отметила чиновница.

Также она добавила, что в период карантина тема домашнего насилия стала еще более актуальной, поскольку люди начали проводить больше времени в закрытом помещении.