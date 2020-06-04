У ДТП загинув поліцейський, що затримував учасників масової стрілянини в Броварах
У результаті автомобільної аварії загинув Руслан Сіньков. Він працював у секторі реагування патрульної поліції у Броварах. Відомо, що Руслан Сіньков затримував учасників кривавої стрілянини, яка сталася у Броварах 29 травня.
Загибель Руслана Сінькова: що відомо
Про смерть Руслана Сінькова повідомила пресслужба Нацполіції Київської області. Обставини та деталі інциденту правоохоронці не оприлюднили. Лише написали, що він загинув трагічно.
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У поліції додають, що вранці його колеги чекали на інструктаж і про смертельну аварію поліцейські дізнались згодом. Це був перший і останній раз, коли Руслан Сіньков вчасно не прибув на службу.
"Керівництво та особовий склад поліції Київщини висловлює найщиріші співчуття родині загиблого співробітника та сумує разом з ними. Вічна йому пам’ять", – зазначають у пресслужбі Нацполіції Київської області.
Факти з біографії Руслана Сінькова
Йому було 46 років, а правоохоронним органам він віддав 24 роки свого життя.
Руслан Сіньков мав звання старшого сержанта поліції. І він був одним із перших, хто прибув на місце стрілянини в Броварах. У Нацполіції Київської області підкреслюють, що, шкодуючи здоров’я та життя, Руслан Сіньков того ранку безстрашно затримував зловмисників зі зброєю.
У чоловіка залишилися донька та матір.
На превеликий жаль, поліцейський колектив втратив одного з найкращих своїх працівників. Мужній та вольовий, ніколи не рахувався з особистим часом, був відповідальним до роботи та вимогливим до своїх колег,
– підсумовують у пресслужбі Нацполіції Київської області.
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Стрілянина в Броварах: головне
- Перестрілка в Броварах сталася вранці 29 травня між людьми, які займаються пасажирськими перевезеннями та нелегальними перевізниками.
- У стрілянині взяли участь приблизно 100 людей.
- Внаслідок інциденту щонайменше 3 людини зазнали поранень.
- Поліції вже вдалося затримати кілька десятків зловмисників, в них вилучили як травматичну, так і мисливську стрілецьку зброю.
- Поліція відкрила кримінальне провадження, розслідування триває.
- Частині суд уже обрав запобіжні заходи. Найсуворіший з них – арешт на два місяці без права застави.