У результаті автомобільної аварії загинув Руслан Сіньков. Він працював у секторі реагування патрульної поліції у Броварах. Відомо, що Руслан Сіньков затримував учасників кривавої стрілянини, яка сталася у Броварах 29 травня.

Загибель Руслана Сінькова: що відомо

Про смерть Руслана Сінькова повідомила пресслужба Нацполіції Київської області. Обставини та деталі інциденту правоохоронці не оприлюднили. Лише написали, що він загинув трагічно.

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У поліції додають, що вранці його колеги чекали на інструктаж і про смертельну аварію поліцейські дізнались згодом. Це був перший і останній раз, коли Руслан Сіньков вчасно не прибув на службу.

"Керівництво та особовий склад поліції Київщини висловлює найщиріші співчуття родині загиблого співробітника та сумує разом з ними. Вічна йому пам’ять", – зазначають у пресслужбі Нацполіції Київської області.

Факти з біографії Руслана Сінькова

Йому було 46 років, а правоохоронним органам він віддав 24 роки свого життя.

Руслан Сіньков мав звання старшого сержанта поліції. І він був одним із перших, хто прибув на місце стрілянини в Броварах. У Нацполіції Київської області підкреслюють, що, шкодуючи здоров’я та життя, Руслан Сіньков того ранку безстрашно затримував зловмисників зі зброєю.

У чоловіка залишилися донька та матір.

На превеликий жаль, поліцейський колектив втратив одного з найкращих своїх працівників. Мужній та вольовий, ніколи не рахувався з особистим часом, був відповідальним до роботи та вимогливим до своїх колег,

– підсумовують у пресслужбі Нацполіції Київської області.

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