Євроатлантична інтеграція – це достатньо закритий процес. Адже мовиться і про стандарти НАТО в обороно-безпековому секторі, і про взаємодію з відповідними структурами Альянсу.

Проте публічні елементи дозволяють прослідковувати системність та послідовність в цьому русі. Про це віцепрем'єр-міністерка Ольга Стефанішина розповіла в інтерв'ю 24 каналу.

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Вона також детальніше розповіла про співпрацю України та НАТО. Зокрема наголосила, що:

► У 2020 році президент затвердив річну національну програму "Україна – НАТО". Це, фактично, український аналог плану дій щодо членства – за формою та змістом.

► Україна отримала статус партнера розширених можливостей, що дозволяє військовим підрозділам, службам розвідки та взагалі всім інституціям, які залучені у питаннях євроатлантичної інтеграції, тісніше взаємодіяти з країнами Альянсу.

► Після цього глава держави затвердив новий склад і положення про Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції. Це орган, який забезпечує щомісячну взаємодію у всіх питаннях щодо руху членства в НАТО.

► 14 вересня Володимир Зеленський затвердив Стратегію національної безпеки, де детальніше визначаються завдання щодо руху в напрямку членства у НАТО.

Стефанішина запевнила, що сьогодні взаємодія з НАТО перебуває на дуже високому рівні. А одним з елементів, в яких Україна може бути великим контрибутором в безпеку на Північноатлантичному просторі, буде забезпечення безпеки в Чорному морі.

А також розбудова системостійкості у протидії гібридним загрозам, в яких Україна, на жаль, у зв'язку з російською агресією стала експертом. Тому з українського боку цей рух є послідовним,

– наголосила віцепрем'єр-міністерка.

"Ми сподіваємось, що у новій стратегії НАТО до 2030 року, яка формується зараз, цей прогрес і ця послідовність будуть відзначені. І українське бажання доєднатись до родини країн Альянсу теж буде відображено", – підсумувала вона.

Повне інтерв'ю Стефанішиної для 24 каналу: дивіться відео