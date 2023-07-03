Чоловік помер через передозування. Його не стало 30 червня.

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Засновник першого в Канаді магазину наркотиків помер від передозування

Кохана 51-річного Джеррі Мартіна розповіла, що чоловік помер через кілька днів після того, як його госпіталізували з підозрою на передозування фентанілу, проти якого він боровся.

Мартін вижив після передозування, однак втратив свідомість. Родина чоловіка вирішила відключити його від апаратів життєдіяльності.

Як відомо, раніше Мартін говорив, що був залежним від кокаїну і прожив більшу частину своєї юності на вулиці.

Згодом він відкрив магазин наркотиків у центрі Ванкувера. Чоловік розповідав, що хоче продавати людям перевірені препарати, які не містять домішок, зокрема, фентанілу.

Таким чином, Мартін пропонував героїн та кокаїн замість фентанілу, який зараз спричиняє рекордні передозування в Канаді та США.



Джеррі Мартін помер від передозування / Скриншот з відео

У Дніпрі ліквідували наркоугруповання

Нагадаємо, що нещодавно у Дніпрі викрили наркоугруповання, що працювало "під дахом" правоохоронців. Злочинці займалися масованим збутом метамфетаміну.

Так, діяльність угруповання координували чотири посадовці одного з районних управлінь Нацполіції. Тепер усім учасникам загрожує в'язниця.

В Офісі генпрокурора розповіли, що організував злочинне угруповання начальник сектору Дніпровського управління поліції області. Він залучив до "бізнесу" ще дев'ятьох осіб. 9 учасників злочинної організації – 5 цивільних і 4 поліцейських вже затримали.

Підозрюваним загрожує до 13 років в'язниці з конфіскацією майна.