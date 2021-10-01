Як розповів очільник Міністерства цифрової трансформації, е-лікарняні – одна з найпопулярніших послуг в Україні. Втім, реформувати її намагалися майже 10 років.

До теми Все максимально швидко, – Ляшко розповів, як працюватиме е-лікарняний

Як е-лікарняні боротимуться з корупцією

За рік видають близько 5,5 мільйонів листків непрацездатності. Сума виплат за ними складає 18 мільярдів гривень з бюджету. Коли усе буде оцифровано – можна буде відстежувати, який орган скільки видає лікарняних.

Послуга має великий антикорупційний ефект. Оскільки, коли все оцифровано, можна спрогнозувати і проаналізувати, скільки разів і яка саме лікарня видає лікарняні, – розповів Федоров.

Так, за словами Федорова, можна з'ясувати, у чому причина аномальних ситуацій, коли в деяких медзакладах таких листків видають занадто багато. Він зазначив: будь-хто може загуглити і знайти оголошення, що довідки від лікарів продають в інтернеті.

Після введення електронної системи, будуть аналізувати аномалії у певних лікарнях і сумнівно великою кількістю виданих довідок. За попередніми підрахунками, вдасться зекономити близько 4 мільярдів коштів. Як буде надалі – покажуть результати першого року використання системи.

Паперової тяганини не буде

У Мінцифрі стверджують: переведення системи лікарняних в електронний формат у багато чому економитиме час і зусилля. Стосується це і пацієнтів, і лікарів. У багатьох ситуаціях, за словами Федорова, пацієнти навіть не повинні будуть ходити до лікарні, аби закрити лікарняний.

До того ж це значно спрощуватиме життя в умовах пандемії і не піддаватиме ризику медиків.

Зверніть увагу! Пенсійний фонд та роботодавець не будуть знати діагнозу працівників. Це також сприятиме захисту персональних даних.

У червні в усій Україні почався перехідний етап. Тоді до системи підключили близько 3 тисяч медиків, яких навчали оформлення нових лікарняних. За 4 місяці тестового режиму лікарі сформували майже мільйон таких документів.

Як отримати електронний лікарняний