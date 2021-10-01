Как рассказал глава Министерства цифровой трансформации, е-больничные – одна из самых популярных услуг в Украине. Впрочем, реформировать ее пытались почти 10 лет.

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Как е-больничные будут бороться с коррупцией

За год выдают около 5,5 миллионов листков нетрудоспособности. Сумма выплат по ним составляет 18 миллиардов гривен из бюджета. Когда все будет оцифровано, можно будет отслеживать, какой орган сколько выдает больничных.

Услуга имеет большой антикоррупционный эффект. Поскольку, когда все оцифровано, можно спрогнозировать и проанализировать, сколько раз и какая именно больница выдает больничные, – рассказал Федоров.

Так, по словам Федорова, можно выяснить, в чем причина аномальных ситуаций, когда в некоторых медучреждениях таких листков выдают слишком много. Он отметил: любой может загуглить и найти объявление, что справки от врачей продают в интернете.

После введения электронной системы, будут анализировать аномалии в определенных больницах и сомнительно большим количеством выданных справок. По предварительным подсчетам, удастся сэкономить около 4 миллиардов средств. Как будет в дальнейшем – покажут результаты первого года использования системы.

Бумажной волокиты не будет

В Минцифре утверждают: перевод системы больничных в электронный формат во многом будет экономить время и усилия. Касается это и пациентов, и врачей. Во многих ситуациях, по словам Федорова, пациенты даже не должны будут ходить в больницу, чтобы закрыть больничный.

К тому же это значительно упрощает жизнь в условиях пандемии и не будет подвергать риску медиков.

Обратите внимание! Пенсионный фонд и работодатель не будут знать диагноза работников. Это также будет способствовать защите персональных данных.

В июне во всей Украине начался переходный этап. Тогда к системе подключили около 3 тысяч медиков, которых обучали оформлению новых больничных. За 4 месяца тестового режима врачи сформировали почти миллион таких документов.

Как получить электронный больничный