Світовий банкопад не вплине на Україну

Данило Гетманцев, у коментарі 24 Каналу, зауважив, якщо ризики у США буде куповано на рівні декількох збанкрутілих банків, то українська банківська система взагалі їх не відчує, як і не відчуває сьогодні.

До теми Неочікуваний банкопад у США: чи є ризик нової фінансової кризи і до чого готуватися Україні

Данило Гетманцев Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ми зараз відрізані від зовнішнього ринкового фінансування, а отримуємо офіційне фінансування як гранти і пільгові кредити від союзників/ МФО. Тому відплив капіталу з країн, які розвиваються, що зазвичай має місце через посилення турбулентності на світових фінансових ринках, для нас не матиме суттєвого впливу.

Нагадаємо! Менше ніж за тиждень у США припинили роботу три банки з активами на 333 мільярди доларів. Ба більше, за перші два дні після новин про проблеми американських банків ринки втратили майже 500 мільярдів доларів.

Банківська система в Україні наразі стійка

Гетьманцев підкреслив, що наразі банківська система в Україні стійка: