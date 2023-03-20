Світовий банкопад не вплине на Україну
Данило Гетманцев, у коментарі 24 Каналу, зауважив, якщо ризики у США буде куповано на рівні декількох збанкрутілих банків, то українська банківська система взагалі їх не відчує, як і не відчуває сьогодні.
До теми Неочікуваний банкопад у США: чи є ризик нової фінансової кризи і до чого готуватися Україні
Ми зараз відрізані від зовнішнього ринкового фінансування, а отримуємо офіційне фінансування як гранти і пільгові кредити від союзників/ МФО. Тому відплив капіталу з країн, які розвиваються, що зазвичай має місце через посилення турбулентності на світових фінансових ринках, для нас не матиме суттєвого впливу.
Банківська система в Україні наразі стійка
Гетьманцев підкреслив, що наразі банківська система в Україні стійка:
- на 1 березня норматив адекватності регулятивного капіталу 20% (мінімум 10%), що є більшим ніж до війни,
- банки у січні отримали рекордний прибуток – 14,7 мільярда гривень,
- депозити продовжують зростати, залишається значний структурний профіцит ліквідності, з яким зараз вимушений боротись НБУ для зниження інфляційних ризиків.