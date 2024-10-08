Завдяки чому зріс український експорт

У період з січня по вересень 2024 року обсяги українського експорту досягли майже 100 мільйонів тонн, що на 36% більше порівняно з попереднім роком, повідомив Денис Шмигаль, премʼєр-міністр України.

Читайте також: Як змінилися курси валют після падіння: вартість долара та євро в банках та обмінниках

Денис Шмигаль Премʼєр-міністр України Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 мільйонів тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року.

Як пояснив Денис Шмигаль, цього вдалося досягти завдяки роботі Чорноморського морського коридору, державній підтримці українських експортерів і зусиллям підприємців, зайнятих в експортноорієнтованих галузях економіки.

Зверніть увагу! За 9 місяців 2024 року Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік, що у грошовому еквіваленті становить 28,9 мільярда доларів.