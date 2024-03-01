Експорт морським коридором
Ці порти поступово наближаються до довоєнних показників експорту. Нині більше 90% усього агроекспорту проходить саме через дунайські порти та Велику Одесу.
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Наразі Україна залишається одним із головних гарантів продовольчої безпеки. Зокрема це стосується експорту зернових культур до Африки та Азії.
До слова, нині порти Одеси, Чорноморська та та південного чекають 113 суден, які мають експортувати близько 3 мільйонів тонн вантажу.
У НБУ повідомили, що середньомісячні обсяги поставок товарів через новий морський коридор становитимуть близько 7 мільйонів тонн.