Експорт морським коридором

Ці порти поступово наближаються до довоєнних показників експорту. Нині більше 90% усього агроекспорту проходить саме через дунайські порти та Велику Одесу.

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Наразі Україна залишається одним із головних гарантів продовольчої безпеки. Зокрема це стосується експорту зернових культур до Африки та Азії.

Зауважте! Від початку роботи Українського коридору, спільними зусиллями вдалося доставити майже 28 мільйонів тонн до 42 країн світу. З них, близько 19 мільйонів тонн це зернові або олійні.

До слова, нині порти Одеси, Чорноморська та та південного чекають 113 суден, які мають експортувати близько 3 мільйонів тонн вантажу.

Нагадаємо! У липні минулого року Росія вийшла із "зернової угоди". Саме тоді було створено спеціальний морський коридор для захисту зерна, що відбуває з портів. Нині робота коридору вийшла на потужності довоєнного рівня.

У НБУ повідомили, що середньомісячні обсяги поставок товарів через новий морський коридор становитимуть близько 7 мільйонів тонн.