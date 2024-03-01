Экспорт по морскому коридору
Эти порты постепенно приближаются к довоенным показателям экспорта. Сейчас более 90% всего агроэкспорта проходит именно через дунайские порты и Большую Одессу.
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Сейчас Украина остается одним из главных гарантов продовольственной безопасности. В частности это касается экспорта зерновых культур в Африку и Азию.
К слову, сейчас порты Одессы, Черноморска и и южного ждут 113 судов, которые должны экспортировать около 3 миллионов тонн груза.
В НБУ сообщили, что среднемесячные объемы поставок товаров через новый морской коридор составят около 7 миллионов тонн.