Экспорт по морскому коридору

Эти порты постепенно приближаются к довоенным показателям экспорта. Сейчас более 90% всего агроэкспорта проходит именно через дунайские порты и Большую Одессу.

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Сейчас Украина остается одним из главных гарантов продовольственной безопасности. В частности это касается экспорта зерновых культур в Африку и Азию.

К слову, сейчас порты Одессы, Черноморска и и южного ждут 113 судов, которые должны экспортировать около 3 миллионов тонн груза.

В НБУ сообщили, что среднемесячные объемы поставок товаров через новый морской коридор составят около 7 миллионов тонн.