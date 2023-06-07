Що сталося
Польські фермери заблокували рух українських вантажівок через пункт пропуску "Шегині". Про це повідомила прикордонна служба.
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Перед пунктом пропуску "Медика" польські фермери заблокували рух вантажних транспортних засобів, що слідують з України до Польщі. Ми повідомимо про відновлення пропускних операцій, а поки просимо обирати інші шляхи до Польщі,
– йдеться у повідомленні.
Вантажівки на в'їзд в Україну пропускають у звичному режимі. Так само безперешкодно рухаються автомобілі та автобуси.
Єврокомісія продовжила заборону на ввезення агропродукції з України
ЄС продовжує чинну із 2 травня постанову, яка діяла до 5 червня. Водночас транзит цих зернових не забороняється. Заборона стосується таких країн:
- Болгарію;
- Польщу;
- Румунію;
- Угорщину;
- Словаччину.
У документі зазначено, що Єврокомісія створила спільну координаційну платформу для координації зусиль цих країн, а також України. Це допоможе покращити торговельні відносини між Союзом та Україною, включно з транзитом сільськогосподарської продукції.