Привабливість депозитів

У першому кварталі ситуація залишатиметься на рівні жовтня-грудня 2023 року з домінуванням короткострокових депозитів від 3 до 6 місяців, частка яких в загальній структурі вкладів складе понад 50%, передає 24 Канал.

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За словами банкіра Дмитра Замотаєва, залежно від терміну розміщення гривневі депозити складають в середньому 14-14,5% річних. Однак вже з другої половини січня комбанки можуть знизити дохідність депозитів в середньому на 0,5-1,5%: до 13,5-14% річних на вклади до 6 місяців, до 13-13,5% річних на вклади від 9 місяців до 1 року.

Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу ГЛОБУС БАНКУ З огляду на отримуваний дохід та чистий прибуток гривневі депозити залишатимуться найбільш привабливим інструментом для збереження і примноження коштів громадян.

Від чого залежатимуть депозитні ставки

Дмитро Замотаєв вважає, що позитивна динаміка в економіці спонукатиме до корекції облікових ставок, а також до зниження ставок за депозитними сертифікатами. В цілому, він висловлює стриманий оптимізм щодо розвитку депозитного сегмента на тлі економічних викликів.

Депозитні ставки залежатимуть від таких факторів:

Розміру ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами . Це прямо впливатиме на дохідність гривневих вкладів. У грудні ставка за депсертифікатами вже скоротилася з 20% до 19%, що підштовхує комбанки до поступового зниження ставок в середньому на 0,5-1,5%;

. Це прямо впливатиме на дохідність гривневих вкладів. У грудні ставка за депсертифікатами вже скоротилася з 20% до 19%, що підштовхує комбанки до поступового зниження ставок в середньому на 0,5-1,5%; Рівня інфляції. Що меншою вона буде, то більше буде можливостей для банків розвивати вклади тривалістю понад 1 рік (за прогнозом у 2024 році рівень інфляції складе близько 10%). Крім того, незначна інфляція "не з’їдатиме" дохід за депозитами, що стимулюватиме громадян відкривати вклади саме в гривні.

До слова! У 2024 році можливе збільшення кількості нових депозитних вкладів на 20-25% порівняно з минулим роком. Більша частина цих вкладів, а це 40-45%, буде зосереджена на термінах від 3 до 6 місяців, тоді як вклади тривалістю від 9 місяців до року становитимуть близько 35%. Валютні депозити очікувано складуть 15-18%, та гривневі вклади з терміном понад рік становитимуть 5-7%.

Що буде з валютними депозитами

У сегменті валютних депозитів Дмитро Замотаєв прогнозує стабільність: середні ставки за доларовими вкладами малоймовірно впадуть нижче 1,8% річних, тоді як ставки за євровими вкладами не перевищуватимуть 1,5% річних.

Банки акцентовано розвиватимуть саме гривневі депозити, пропонуючи клієнтам пристойний дохід, який з лишком перекриватиме інфляцію,

— зазначає експерт.

Він не виключає, що при зниженні інфляції ставки за гривневими депозитами можуть скоротитися до 12-10% річних, проте "чистий" прибуток вкладників залишиться на рівні 4-5%.

Важливо! Позитивна динаміка в економіці спонукатиме регулятора до подальшої корекції облікової ставки та відсотків за 3-місячними депсертифікатами. У наступному році розмір облікової ставки може максимально наблизитися до “довоєнного” рівня — до 10-12%.

Відповідно ставка за 3-місячними депсертифікатами також може знизитися орієнтовно до 16-15%. Відтак рівень дохідності за гривневими вкладами може скоротитися в середньому на 3-4% річних.