Привлекательность депозитов
В первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023 года с доминированием краткосрочных депозитов от 3 до 6 месяцев, доля которых в общей структуре вкладов составит более 50%. 24 Канал.
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По словам банкира Дмитрия Замотаева, в зависимости от срока размещения гривневые депозиты составляют в среднем 14-14,5% годовых. Однако уже со второй половины января комбанки могут снизить доходность депозитов в среднем на 0,5–1,5%: до 13,5–14% годовых на вклады до 6 месяцев, до 13–13,5% годовых на вклады от 9 месяцев до 1 года.
Учитывая получаемый доход и чистую прибыль, гривневые депозиты будут оставаться наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения средств граждан.
От чего будут зависеть депозитные ставки
Дмитрий Замотаев считает, что положительная динамика в экономике будет побуждать к коррекции учетных ставок, а также снижению ставок по депозитным сертификатам. В целом он выражает сдержанный оптимизм по развитию депозитного сегмента на фоне экономических вызовов.
Депозитные ставки будут зависеть от следующих факторов:
- Размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам. Это будет прямо влиять на доходность гривневых вкладов. В декабре ставка по депсертификатам уже сократилась с 20% до 19%, что подталкивает комбанки к постепенному понижению ставок в среднем на 0,5-1,5%;
- Уровня инфляции. Чем меньше она будет, тем больше возможностей для банков развивать вклады продолжительностью более 1 года (по прогнозу в 2024 году уровень инфляции составит около 10%). Кроме того, незначительная инфляция не будет "съедать" доход по депозитам, что будет стимулировать граждан открывать вклады именно в гривне.
Что будет с валютными депозитами
В сегменте валютных депозитов Дмитрий Замотаев прогнозирует стабильность: средние ставки по долларовым вкладам маловероятно упадут ниже 1,8% годовых, тогда как ставки по евро вкладам не будут превышать 1,5% годовых.
Банки будут акцентированно развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам приличный доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию,
– отмечает эксперт.
Он не исключает, что при понижении инфляции ставки по гривневым депозитам могут сократиться до 12-10% годовых, однако "чистая" прибыль вкладчиков останется на уровне 4-5%.
Соответственно ставка по 3-месячным депсертификатам также может снизиться ориентировочно до 16-15%. Следовательно, уровень доходности по гривневым вкладам может сократиться в среднем на 3-4% годовых.