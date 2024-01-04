Привлекательность депозитов

В первом квартале ситуация будет оставаться на уровне октября-декабря 2023 года с доминированием краткосрочных депозитов от 3 до 6 месяцев, доля которых в общей структуре вкладов составит более 50%. 24 Канал.

Читайте также Как изменится рынок депозитов в январе

По словам банкира Дмитрия Замотаева, в зависимости от срока размещения гривневые депозиты составляют в среднем 14-14,5% годовых. Однако уже со второй половины января комбанки могут снизить доходность депозитов в среднем на 0,5–1,5%: до 13,5–14% годовых на вклады до 6 месяцев, до 13–13,5% годовых на вклады от 9 месяцев до 1 года.

Дмитрий Замотаев Директор департамента розничного бизнеса ГЛОБУС БАНКА Учитывая получаемый доход и чистую прибыль, гривневые депозиты будут оставаться наиболее привлекательным инструментом для сохранения и приумножения средств граждан.

От чего будут зависеть депозитные ставки

Дмитрий Замотаев считает, что положительная динамика в экономике будет побуждать к коррекции учетных ставок, а также снижению ставок по депозитным сертификатам. В целом он выражает сдержанный оптимизм по развитию депозитного сегмента на фоне экономических вызовов.

Депозитные ставки будут зависеть от следующих факторов:

Размер ставки по 3-месячным депозитным сертификатам . Это будет прямо влиять на доходность гривневых вкладов. В декабре ставка по депсертификатам уже сократилась с 20% до 19%, что подталкивает комбанки к постепенному понижению ставок в среднем на 0,5-1,5%;

. Это будет прямо влиять на доходность гривневых вкладов. В декабре ставка по депсертификатам уже сократилась с 20% до 19%, что подталкивает комбанки к постепенному понижению ставок в среднем на 0,5-1,5%; Уровня инфляции. Чем меньше она будет, тем больше возможностей для банков развивать вклады продолжительностью более 1 года (по прогнозу в 2024 году уровень инфляции составит около 10%). Кроме того, незначительная инфляция не будет "съедать" доход по депозитам, что будет стимулировать граждан открывать вклады именно в гривне.

К слову! В 2024 году возможно увеличение количества новых вкладов на 20-25% по сравнению с прошлым годом. Большая часть этих вкладов, а это 40-45%, будет сосредоточена на сроках от 3 до 6 месяцев, в то время как вклады продолжительностью от 9 месяцев до года составят около 35%. Валютные депозиты ожидаемо составят 15-18% и гривневые вклады со сроком более года составят 5-7%.

Что будет с валютными депозитами

В сегменте валютных депозитов Дмитрий Замотаев прогнозирует стабильность: средние ставки по долларовым вкладам маловероятно упадут ниже 1,8% годовых, тогда как ставки по евро вкладам не будут превышать 1,5% годовых.

Банки будут акцентированно развивать именно гривневые депозиты, предлагая клиентам приличный доход, который с лихвой будет перекрывать инфляцию,

– отмечает эксперт.

Он не исключает, что при понижении инфляции ставки по гривневым депозитам могут сократиться до 12-10% годовых, однако "чистая" прибыль вкладчиков останется на уровне 4-5%.

Важно ! Позитивная динамика в экономике побуждает регулятора к дальнейшей коррекции учетной ставки и процентов по 3-месячным депсертификатам. В следующем году размер учетной ставки может максимально приблизиться к довоенному уровню — к 10-12%.

Соответственно ставка по 3-месячным депсертификатам также может снизиться ориентировочно до 16-15%. Следовательно, уровень доходности по гривневым вкладам может сократиться в среднем на 3-4% годовых.