Що буде з курсом

Банкір Тарас Лєсовий у розмові з 24 Каналом розповів, що наступного тижня ситуація на валютному ринку залежатиме від планів НБУ зі стримування надмірного попиту на міжбанку. На його думку, бюджет на такі потреби може скласти 2,5 – 3 мільярди доларів на місяць.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Так само як і протягом всього періоду дії режиму "керованої гнучкості", формування курсів на готівковому ринку залежатиме від курсів міжбанку. Крім того, протягом тижня на ринку можливі часті та різнобічні курсові коливання. За великим рахунком ринок вже пристосувався до такого явища.

Лєсовий визначив такі риси валютного ринку на наступному тижні:

люфт валютних змін на міжбанку буде на рівні 37,5 – 38,5 гривень за долар та 40 – 42 гривень за євро, а на готівковому ринку 37,8 – 39 гривень за долар та 41 – 43 гривень за євро;

поточні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 гривні, на готівковому ринку вони відбуватимуться у ширшому діапазоні 0,3 – 0,5 гривень;

різниця між курсами купівлі та продажу на міжбанку залишиться мінімальною – до 0,1 гривні, а на готівковому ринку – 0,5 гривень в комбанках та до 1 гривні в обмінних пунктах;

різниця між курсами міжбанку та готівкового ринку буде такою: курс купівлі до 0,5 гривень, курс продажу до 1 гривні.

Що найбільше вплине на валютний ринок

1 лютого ЄС ухвалив 4-річну програму підтримки України на 50 мільярдів євро. Лєсовий наголошує, що важливо, аби розмір допомоги партнерів і міжнародних організацій, збігався з орієнтирами українських урядовців – до 37 мільярдів доларів за рік. Тобто до 3 мільярди доларів на місяць.

Важко оцінити можливий вплив емоційного фактора, особливо на готівковому ринку: за надмірного попиту, в середньому на 15 – 20% більшим за пропозицію, готівковий ринок відреагує миттєво: насамперед суттєвим збільшенням різниці між курсами купівлі та продажу. Звісно, психологічна стійкість суспільства до різноманіття воєнних викликів також здатна відіграти вагому роль для ринку,

– наголошує Лєсовий

Таким чином, можемо припустити, що загальна ситуація на валютному ринку не зазнає істотних змін, якщо, звісно, не з'явиться якійсь несподіваний ірраціональний чинник, пов’язаний, наприклад, з морально-психологічними наслідками війни. Загалом ситуація залишатиметься в наявних трендах: без різких спадів чи злетів курсових показників.