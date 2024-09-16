Яка валюта краща для заощадження

Ще раніше експерт Данило Монін для 24 Каналу розповів, що порівняно із європейською валютою американський долар є вигіднішим, адже має "кращий вигляд".

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Втім він додав, що для більшого накопичення все ж варто розглядати варіанти для диверсифікування своїх заощаджень. Відтак краще тримати кошти не в одній валюту, а одразу в декількох.

В IdeaBank зауважують, що можна 20% своїх заощаджень тримати в гривнях, водночас 30% у долара та 30% в євро. Все решта в менш популярних валютах, але стабільних, як-от фунт.

Зберігати накопичені гроші можна у декількох варіантах:

готівка,

депозит,

облігації,

криптовалюта.

Цікаво! Ще пів року тому українці все частіше обирали саме гривневі вкладення для заощадження коштів через їх вигідність. Відтак найпопулярнішими стали депозити від 100 до 200 тисяч гривень.