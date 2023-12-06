На крипторинку почалося ралі Санта Клауса

Уже на початку грудня криптовалюти переживають ралі Санта Клауса. Трейдери мають на меті Зокрема, у середу, 6 грудня, флагман ринку – біткойн – подорожчав вище позначки у 44 тисячі доларів за монету. Це сталося вперше з квітня 2022 року. Таким чином, річний приріст біткойна зріс до 165%.

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Ажіотаж навколо біткойна лише наростає, оскільки на 2024 рік запланований халвінг цієї криптовалюти. Після цього винагорода майнерів зменшиться на 50%. В історичній ретроспективі можна відстежити, що біткойн дорожчав після кожного з попередніх халвінгів.

Що таке ралі Санта Клауса Це передноворічний період на фінансових ринках, під час якого традиційно фіксують зростання.

Зростання зафіксував й Dogecoin, подорожчавши на початку торгів на 17% до 0,10 долара. Крім того, саме 6 грудня 10 років тому й створили цю монету. Ethereum – друга за популярністю криптовалюта у світі – за рік подорожчав на 88%, але не зміг "вхопити" тренд на ринку у середу.

Актуальна вартість та капіталізація усіх згаданих монет, згідно з даними CoinMarketCap:

Ціна біткойн коливається на рівні 43 911 доларів за монету, а ринкова капіталізація – 859,38 мільярда доларів;

Курс Ethereum досяг позначки у 2270 доларів за монету, ринкова капіталізація – 272,58 мільярда доларів

Вартість Dogecoin становить 0,09 долара, тоді як ринкову капіталізацію монети оцінюють у 14,11 мільярда доларів.

За даними CoinMarketCap, загальна капіталізація ринку криптовалют досягнула 1,6 трильйона доларів.