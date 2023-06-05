Попри заборону криптовалюти в Китаї
Можливість розплачуватись на AliExpress криптовалютою інтегрували в платформу Shopping.io. Знаковість цього полягає в тому, що в Китаї криптосфера перебуває під повною офіційною забороною. Що, втім, "компенсується" постійним пошуком способів обходу цієї заборони місцевими мешканцями.
Читайте також Гонконг та ОАЕ об'єднали зусилля щодо регулювання криптовалют
Крім того, з 1 червня крипто-трейдинг – хоч і з низкою правил – дозволили в особливому регіоні Китаю, Гонконзі. Завдяки цьому там сподіваються повернути регіону статус фінансового та криптовалютного центру Азії.
Тепер ви можете купувати товари на AliExpress за допомогою Floki через shopping.io. Обирайте з більш ніж 100 мільйонів товарів і насолоджуйтеся доставкою в понад 200 країн,
– розповіли про нововведення у Floki.
Монета названа на честь пса Ілона Маска
Проєкт Floki Inu був запущений на хвилі популярності криптовалюти Dogecoin та токена Shiba Inu. Нині у Floki понад 440 тисяч користувачів, а його капіталізація сягає 312 мільйонів доларів.
Станом на 9:24 5 червня, 1 токен Floki коштував, за даними Coindesk, 0,00003093 долара. Що на 2,55% дешевше, ніж добою раніше.
Скільки коштує токен Floki / Скриншот з Coindesk
Творці проєкту надихнулися засновником і генеральним директором Tesla та SpaceX Ілоном Маском, чийого пса звуть саме Флокі. Однак сам мільярдер своїм улюбленим токеном називає Dogecoin.