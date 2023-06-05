Несмотря на запрет криптовалюты в Китае

Возможность расплачиваться на AliExpress криптовалютой интегрирована в платформу Shopping.io. Знаковость этого в том, что в Китае криптосфера находится под полным официальным запретом. Что, впрочем, компенсируется постоянным поиском способов обхода этого запрета местными жителями.

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Кроме того, с 1 июня крипто-трейдинг – хоть и с рядом правил – разрешили в особом регионе Китая, Гонконге. Благодаря этому надеются вернуть региону статус финансового и криптовалютного центра Азии.

Теперь вы можете покупать товары AliExpress с помощью Floki через shopping.io. Выбирайте из более чем 100 миллионов товаров и наслаждайтесь доставкой в более чем 200 стран,

– рассказали о нововведениях в Floki.

Монета названа в честь пса Илона Маска

Проект Floki Inu был запущен на волне популярности криптовалюты Dogecoin и токена Shiba Inu. Сейчас у Floki более 440 тысяч пользователей, а его капитализация составляет 312 миллионов долларов.

По состоянию на 9:24 5 июня, 1 токен Floki стоил, по данным Coindesk, 0,00003093 доллара. Что на 2,55% дешевле, чем раньше.

Сколько стоит токен Floki / Скриншот из Coindesk

Создатели проекта вдохновились основателем и генеральным директором Tesla и SpaceX Илоном Маском, чьего пса зовут именно Флоки. Однако сам миллиардер своим любимым токеном называет Dogecoin.

Хотите инвестировать в криптовалюты, но беспокоитесь за безопасность своих средств и личных данных? Безопасность – это один из приоритетов WhiteBIT – централизованной криптобиржи с украинскими корнями. Компания входит в тройку самых безопасных бирж в мире по рейтингу сертификационной платформы CER.live и отвечает самым высоким требованиям к уровню безопасности в соответствии с аудитами Hacken.io – ведущих специалистов по предоставлению услуг в сфере кибербезопасности.