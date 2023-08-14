Індекс жадібності та страху серед криптоінвесторів зріс

Цей індекс визначає основні настрої серед криптоінвесторів, наприклад 90% означає жадібність та оптимізм, а 10% – страх та песимізм. Зазвичай оптимістичні настрої демонструють на вершині ринку, а песимістичні внизу.

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Зверніть увагу! Останні дослідження показують, що цей індекс піднявся з 30% до 60%.

Схоже, що індекс досяг дна, тому що денний сигнал (сірий колір) вказує на поривання вгору. Після чотирьох тижнів консолідації цей індикатор є бичачим, і ціни на біткоїн можуть відновити висхідний тренд,

– сказав керівник відділу досліджень та стратегії Matrixport Маркус Тілен.

На фоні волатильності біткойн торгується в межах 28 тисяч та 30 тисяч доларів, останні кілька тижнів. Дехто вважає, що також на курс повпливає рішення Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) щодо заявок на спотові біржові фонди (ETF).

Торги на ринку криптовалюти рекордно впали

На початку 2023 року обсяги торгівлі на криптобіржах впали до 2,36 трильйона доларів. Загалом прослідковуються такі тенденції на ринку:

торговельна активність на CEX – знизилася на 12%;

спотова торгівля – до 515 мільярдів доларів, на 10,5%;

деривативи – на 12,7%, до 1,85 трильйона доларів.

Це може бути пов'язано з відсутністю волатильності біткойна та Ethereum. У деякі дні липня ВТС практично не змінювався у ціні.

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