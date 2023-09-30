Поширення крипти у Африці

Країни Африки, які розташовані південніше Сахари, здійснили 2,3% від загальної кількості криптотранзакцій у світі, з липня 2022 року по червень 2023 року – це приблизно 117 мільярдів доларів. Темпи розвитку цифрової валюти у цих регіонах поступово зростають.

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Особливістю розповсюдження криптовалюти у Африці, є акцент саме на роздрібну торгівлю. Значну частку від усіх транзакцій займають угоди на суму менш як 60 мільярдів доларів.

Найпоширенішою цифровою валютою в Африці є біткойн, його частка складає 9,3%. Цей показник вищий ніж у Східній Європі та Північній Америці.