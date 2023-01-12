Алименты с военных на детей

Обязанность родителей содержать своих детей предусмотрена законодательством, поэтому как-то обойти ее – невозможно, подчеркивает в комментарии 24 Каналу адвокат Екатерина Анищенко. Независимо от наличия или отсутствия дохода, ежемесячные выплаты на содержание детей должны быть уплачены.

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Екатерина Анищенко Адвокат юридической компании "Riyako&Partners" С началом полномасштабного вторжения большинство мужского населения было мобилизовано. Нередки случаи, когда мужчины, имевшие долги по алиментам, сейчас проходят службу в рядах ВСУ и, соответственно, получают заработную плату (денежное довольствие).

Денежное довольствие военнослужащего включает:

ежемесячные основные виды денежного довольствия;

ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия;

одноразовые дополнительные виды денежного довольствия.

Большую часть заработной платы составляют дополнительные виды денежного довольствия. Их размер состоит из повышенного должностного оклада, надбавки, доплаты, премии и одноразовых дополнительных вознаграждений.

Взимаются ли алименты с дополнительного вознаграждения

Екатерина Анищенко рассказала, что согласно постановлению Кабмина (от 26 февраля 1993 N 146) утвержден перечень видов доходов, которые учитываются при определении размера алиментов на одного из супругов, детей, родителей, других лиц.

То есть ранее взыскание производилось только с заработной плате военнослужащего, однако в 2022 году произошли изменения в законодательстве.

В частности, до 11 ноября 2022 года, в нем было предусмотрено, что с военнослужащих ВСУ, других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, взыскание алиментов производится со всех видов денежного довольствия, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом,

– рассказывает адвокат.

Однако, 11 ноября 2022 года правительство постановлением № 1263 внесло изменения. Изменениями предоставлено разрешение на взыскание алиментов не только с заработной платы, но и других выплат, установленных законодательством, в частности дополнительного вознаграждения, которое выплачивается на период военного положения, кроме денежного довольствия, не имеющего постоянного характера, и других случаев, предусмотренных законом.

Обратите внимание! Отныне с военнослужащих взимаются алименты не только с 30 тысяч гривен (заработной платы), но и 100 тысяч гривен так называемых "боевых".

Как рассчитываются алименты с военных

Размер таких отчислений к алиментам из дополнительного вознаграждения военным зависит от судебного решения, которым установлено взыскание алиментов.

Например, если судебным решением установлено: "взыскать алименты в размере одна четвертая части всех доходов и заработка", то, соответственно, если военнослужащий получает 130 тысяч гривен, то из этой суммы уплачиваются обязательные платежи (налоги и сборы), а затем отчисляются алименты, размер которых примерно будет составлять 30 тысяч гривен,

– рассказывает адвокат.

Если у военнослужащего несколько детей

Если же у военнослужащего есть двое, трое и больше детей, которым он обязан платить алименты, то соответственно сумма взыскания будет пропорционально распределена между всеми детьми, при условии, что отсутствует задолженность по алиментам.

Если же взимаются алименты на содержание трех и более детей, а также если есть задолженность по уплате алиментов за прошедшее время, то государственный исполнитель в постановлении о взыскании алиментов укажет на взыскание 50% из заработка должника для обеспечения текущих платежей.

То есть, на законодательном уровне предусмотрено, что у плательщика алиментов должно оставаться после уплаты алиментов не менее 50% его общего дохода,

– объясняет Екатерина Анищенко.

Максимальный и минимальный размер алиментов

Что касается максимального или минимального размера алиментов, то здесь следует обратить внимание на то, что как такового максимального размера алиментов законодательством не установлено. Вместе с тем взысканные алименты не могут превышать более десяти прожиточных минимумов на ребенка соответствующего возраста

Что касается минимального размера алиментов, то они также имеют привязку к прожиточному минимуму ребенка соответствующего возраста. По общему правилу, рекомендованная сумма алиментов – 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста, а обязательная – сумма алиментов в размере 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.

В бюджете на этот год не был предусмотрен рост прожиточного минимума, поэтому он будет оставаться на уровне декабря 2022 года – до конца 2023 года.

Прожиточный минимум для детей всех возрастов:

для детей до 6 лет – 1 136 гривен;

на ребенка от 6 до 18 лет – 1 416 гривен;

для детей 18 – 23 лет – 1 342 гривен.

Справка: гарантированный – это минимальный размер алиментов.

Что будет, если не платить алименты

Если же один из родителей по тем или иным причинам не платит алименты на ребенка, с которым не проживает, то за это предусмотрена гражданская, административная и уголовная ответственности, а также ряд ограничений.

Ограничения будут запрещать выезд за границу для отца или матери, которые не платят алименты более 6 месяцев. Предполагается, что запрет будет снят только при полном погашении задолженности.

Также ограничения распространяются на механические транспортные средства. Следовательно, вы не сможете управлять автомобилем и другими транспортными средствами. Будет действовать запрет и на пользование оружием.

Размер алиментов на ребенка с декабря 2022 года вырос / Инфографика 24 Канала