Цена самых популярных криптовалют

Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 7 августа выглядит следующим образом:

Bitcoin (BTC) – 57,11 тысячи доллара за монету (+4,09% за сутки);

(BTC) – 57,11 тысячи доллара за монету (+4,09% за сутки); Ethereum (ETH) – 2,45 тысячи доллара за монету (+0,41% за сутки).

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Что происходило с курсом биткойна

По состоянию на 1 августа курс биткоина упал в цене до 3 тысяч долларов. Такое падение связывают с ситуацией, которая сложилась на Ближнем Востоке.

Впрочем, уже 5 августа по результатам торгового дня, а именно после глубокой коррекции, например распродажа активов на мировых рынках, стоимость самой популярной криптовалюты начала расти.

Известно, что инвесторы вывели из американских спотовых биржевых биткойн-фондов и из фонда GBTC от компании Grayscale около 168 миллионов долларов.

В то же время вторая по капитализации криптовалюта Ethereum начала подниматься в цене еще больше – более 15% за сутки. Поэтому чистый приток средств, по состоянию на 5 июня, в "эфирные" ETF превысил 48 миллионов долларов.

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