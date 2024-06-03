Цена самых популярных криптовалют
Согласно данным одной из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, курс самых популярных криптовалют по состоянию на 3 июня выглядит следующим образом:
- Bitcoin (BTC) – 68,85 тысячи доллара за монету (+1,61% за сутки);
- Ethereum (ETH) – 3,81 тысячи доллара за монету (+0,5% за сутки).
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Прогноз курса биткойна
Как рассказывает основатель корпорации MicroStrategy Майкл Сейлор, сейчас биткойн вступил в новый четырехлетний цикл.
- Прогнозируется, что доминирование институционалов будет стремительно расти – Tether, Tesla, Metaplanet и другие крупные компании уже накапливают биткойн и воспринимают его как резервный актив.
Например, биржевой фонд BlackRock накопил более 288 000 BTC, и обошел как фонд Grayscale, так и MicroStrategy или любую другую публичную компанию по биткойн-резервам.
- Интересно, что к такому процессу присоединятся еще и правительства и государственные и пенсионные фонды.
- Кроме того, эмиссия биткойна на сегодня уменьшается, а спрос на него постоянно увеличивается. Поэтому, цена BTC неизбежно будет расти.